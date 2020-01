Marco Zorzo

MILANO - Metti una mattinata alla Scala. Christian Eriksen, nuovo direttore d'orchestra dell'Inter, nella location più suggestiva, all'ombra del Duomo. Poi il pranzo, quindi il primo allenamento ad Appiano (tra sorrisi e battute con Lukaku), agli ordini di Antonio Conte, che l'ha voluto fortemente.

È il terzo arrivo made in Premier, dopo Young (United) e Moses (Chelsea). Così l'ex del Totenham di Mou: «Non vedevo l'ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell'Inter. Sono molto emozionato e non vedo l'ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un'accoglienza fantastica. Mi sento benissimo». Si presenta così ai tifosi nerazzurri Christian Eriksen, il giocatore danese in arrivo dagli Spurs. Che ha pure postato un video messaggio, con il volto dipinto dai colori nerazzurri: «Ci vediamo alla stadio, forza Inter!».

E poi ancora altri Eriksen-pensieri: «Sinceramente non sono uno che tiene tantissimo ai numeri ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in serie A e con una grande società come l'Inter, è un Club fantastico», spiega il neo nerazzurro. Che su Conte dice: «Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L'opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma: per me è il top», conclude il centrocampista.

E stasera la sfida alla Fiorentina (alle 20,45 diretta tv su Rai 1), per l'ultimo quarto secco di Coppa Italia a San Siro. Attesi 50mila spettatori. Chi vince troverà il Napoli in semifinale.

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

