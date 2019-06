Marco Zorzo

MILANO - Meravigliose sorelle d'Italia. Le azzurre liquidano la tosta Cina, che nelle tre gare precedenti aveva preso solo un gol, e volano ai quarti del Mondiale in terra di Francia. L'Italdonne vince 2-0, grazie alle reti di Giacinti (15') e Galli (49'). Nel mezzo pure un po' di sofferenza. Ma va benissimo così. Se il fine giustifica i mezzi, da ieri la Nazionale femminile entra alla grande nel G8 Mondiale. Un risultato storico, raggiunto solo una volta nel 1991, quando la rassegna iridata femminile non era di questa portata.

Sara Gama e compagne ballano per la quarta volta di fila la Marakena, un refrain diventato cult al termine di ogni contesa dell'Italia.

Un bellisismo regalo alla ct Milena Bertolini, che alla vigilia della sfida con le cinesi ha compiuto 53 anni: «Eh, sì: ci siamo fatte proprio un bellissimo regalo». Sorride felice la condottiera, al termine di una partita che non è stata brillantissima. Ma, d'altronde, era tutto nelle previsioni. Visto che la Cina, nel precedente Mondiale era stata eliminata ai quarti dagli Stati Uniti (1-0), poi campioni. La verità è anche nell'unica vera parata della brava (e bella) Giuliani: deviazione sopra la traversa sulla fucilata velenosa di Wang Shuang poco prima della mezz'ora.

La ct si lascia anche andare, dopo la tensione di 100 minuti (recuperi compresi) vissuti a bordo campo, a dare consigli e direttive alle sue ragazze: «Una gara difficile. Devo ammettere che non siamo state particolarmente brillanti, ma era fondamentale centrare questo risultato importantissimo. Le ragazze hanno davvero dato tutto, aiutandosi soprattutto nei momenti complicati. Siamo state incredibilmente ciniche. Una soddisfazione enorme. Adesso serve il calore degli italiani. Perché più si va avanti, più cresce il livello. Stiamo facendo grandi cose». Pura verità, cara ct. Poi le lacrime della Bonansea: «Siamo state fantastiche, dopo il match ho pianto».

Con i social scatenati, tra messaggi esileranti e commenti di gioia immensa: dalla difesa azzurra equiparata alla Muraglia Cinese. Al pensiero dedicato alle australiane, che non vogliono venire in Italia perché ritengono il nostro campionato troppo scarso. Noi ancora in corsa per un sogno chiamato Mondiale: loro, invece, già a casa.

Mercoledì 26 Giugno 2019

