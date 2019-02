Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - La vera bomba di mercato è quella lontana dall'Italia, ma vede protagonista un nostro giocatore: Sebastian Giovinco, che ieri a Los Angeles ha firmato il contratto con l'Hal-Hilal, il club più famoso dell'Arabia Saudita. Addio al Toronto, quindi, dopo quattro anni e 73 gol in MLS. Per lui un ingaggio da 10 milioni a stagione per tre anni e mezzo.Polvere di stelle, invece nel Bel Paese. Già, ma il grande botto, quello che lascia il segno, non è arrivato. La palma del migliore però la merita il Milan, con gli innesti di Paquetà e, soprattutto, Piatek: il primo dal Flamengo, il bomber dal Genoa, dopo l'addio di Higuain, che ha seguito l'antico maestro Sarri al Chelsea.L'ultimo giorno al Leonardo da Vinci ha fatto registare una sorta di rivoluzione al Cagliari targato Maran: preso Pellegrini dalla Roma e Cacciatore dal Chievo (che il tecnico trentino conosce alla grande). Al club scagligero va il difensore Andreolli.Poi Thereau dalla Fiorentina in Sardegna, altro nell'orbita della Maran-conoscenza. C'è chi pensa al futuro, come il Parma, che ha prelevato dall'Atletico Madrid uno degli attaccanti di belle prospettive in Sudamerica: il baby-bomber uruguaiano Nicolas Schiappacasse, classe 1999.Gli emiliani hanno preso pure Machin dal Pescara e riscattato Sprocati (Lazio). La Spal si è assicurata le prestazioni del difensore Regini della Samp, cede Katuma (classe 2000) all'Udinese.Colpo in attacco per la Samp, che ha sostituito Kownacki (andato in Bundes Liga al Fortuna Dusseldorf), con l'arrivo dal Cagliari di Sau.Grandi manovre pure all'Empoli: ceduto (a sorpresa) Zajc al Fenerbahce, ma tanti arrivi per Beppe Iachini. Farias e Pajac dal Cagliari, Dell'Orco dal Sassuolo, Diks dalla Fiorentina. Ai viola (che hanno girato Eysseric al Nantes) andrà il difensore Rasmussen, che però lascerà Empoli a fine stagione. Altro movimento in casa Chievo è il giovane portiere brasiliano Brazao.Il Torino ha piazzato due prestiti: Edera e Lyanco al Bologna di Sinisa Mihajlovic.Mentre l'Udinese ha chiuso per Sandro del Genoa.marco.zorzo@leggoposta.itriproduzione riservata ®