Marco Zorzo

MILANO - La domenica del Guerriero è l'antivigilia della tempesta perfetta. Sinisa Mihajlovic, il giorno dopo la rivelazione choc nella conferenza stampa organizzata per annunciare il suo male: la leucemia da combattere e sconfiggere. Sinisa ha parlato dettagliatamente di quanto dovrà affrontare nei prossimi mesi. Il medico Gianni Nanni, al suo fianco, non ha dubbi a tale proposito: «Continuerà a fare il suo lavoro. Tempistiche? Troppo presto per stabilirle».

Primo appuntamento domani (martedì) all'ospedale di Bologna per cominciare la terapia: «Prima si inizia e prima si finisce... A me, nella vita, nessuno ha mai regalato nulla. State sereni, io questa sfida la vinco e spero dopo di essere un uomo migliore e più maturo», sbotta Miha con gli occhi pieni di lacrime, ma con la determinazione di sempre che tutto il mondo calcistico gli riconosce.

E con Walter Sabatini, dg del Bologna («resta il nostro allenatore...»), alla sua sinistra a rincuorarlo. Tutta colpa di uno scoop che ha reso 200 copie vendute in più, quello del Corriere dello Sport, a firma del suo direttore, Ivan Zazzaroni.

Che ieri su Instagram e in prima pagina sul CorSport ha provato a recuperare con un editoriale. Si è giustificato e scusato con (l'ex?) amico Mihajlovic: «Ho fatto il giornalista e non l'amico. E so di aver fatto la scelta sbagliata».

Già, tutti (o quasi) contro l'Ivan (Zazzaroni) terribile: insulti e accuse per lui. Tanto che il giornalista che aveva già deciso di voler lasciare il social: per un certo periodo non ha scritto più niente, lasciando però in vita il profilo. Ma dopo quanto accaduto, ieri è arrivata la scelta radicale: Zazzatweet non esiste più.

Il direttore del Corriere dello Sport fa sapere: «Ho inviato un messaggio a Sinisa, il contenuto non lo rivelo: conta solo che si riprenda bene e in fretta, tutto il resto riguarda la mia coscienza. Meglio un rimorso confessato che una macchia nel cuore». Appunto.

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

