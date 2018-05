Marco Zorzo MILANO - La Coppa Italia l'ha conquistata (da giovane promettente,

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - La Coppa Italia l'ha conquistata (da giovane promettente, scoperto dal Trap) con il Milan nel 1977: 2-0 (gol del compianto Maldera e Braglia) in finale a San Siro nel derby contro l'Inter. L'ultima partita di Sandro Mazzola con i nerazzurri e pure l'ultima panchina dell'indimenticato paron Nereo Rocco alla guida dei rossoneri. Per Fulvio Collovati, proprio oggi 60 anni (auguri) è un tuffo (piacevole) nel passato: «Come vedo Juve-Milan? Beh, per quello che ho notato nell'ultima settimana, i rossoneri ci arrivano meglio dal punto di vista fisico. La squadra di Allegri più forte? Mah, in una gara secca dico: equilibrio assoluto, 50 per cento a testa. Il Milan sabato scorso col Verona ha dato un segnale importante: è in salute e Gattuso sa benissimo che se la gioca alla pari col suo vecchio capitano Allegri (ai tempi di Perugia, ndr)».Gli uomini decisivi? Ecco il Collovati-pensiero: «Per il Milan scelgo Kalinic, magari questa può essere la sua notte, dopo una stagione complicata e decisamente difficile. Sul fronte Juve tutti stanno decantando Douglas Costa, vero, mai io dico: occhio a Higuain. In certe sfide è sempre letale: vedi Napoli all'andata e al Meazza contro l'Inter, l'altra settimana». Già, appunto.riproduzione riservata ®