Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - La caduta degli dei senza fine. Dopo le eliminazioni da Russia 2018 di Messi (Argentina) e Cristiano Ronaldo Portogallo) e prima ancora della Germania campione uscente, ieri è toccato alla Spagna. Cacciata dal Mondiale per mano dei padroni di casa, che non erano certo favoriti. Anzi. Ma quello vissuto al Luzhniki di Mosca è stato il pomeriggio di gloria del portiere russo Akinfeev, tanto disastroso quattro anni fa in Brasile, soprattutto ricordato per le papere con Corea del Sud e Algeria. Ieri, invece, il numero uno del Cska Mosca e della Nazionale è stato il grande protagonista, nel 5-4 che ha spedito a casa le (ex) Furie Rosse: due rigori parati, a Koke e Iago Aspas. Piange Sergio Ramos, inginocchiato a metà campo dopo oltre due ore di sfida, mentre Golovin e compagni quasi non ci credono: eppure ai quarti ci vanno loro.Per la Spagna la maledizione di uscire con le padrone di casa continua: era già successo (sempre ai rigori) nei quarti con la Corea del Sud nel 2002. E prima ancora a Italia 1934 (fuori sempre ai quarti, nella ripetizione a Firenze). Nel giorno della prima volta di quattro cambi in una gara che va ai supplementari, la Russia si scopre tra le G8 del mondo.E pensare che le cose si erano messe quasi subito male, con l'autorete al 12' di Ignashevich, che nel tentativo di anticipare Sergio Ramos, ha infilato il proprio porteiere di tacco. Il pari su rigore di Dzyba per il bracco alto di Piqué (41'). Poco prima era andato vicino all'1-1 Golovin: un tiro a giro dai 16 metri fuori di un niente. Nella ripresa succede poco o nulla. Da segnalare solo la paratona da Akinfeev sulla botta dell'eterno Iniesta. Poi 30 minuti senza altri sussulti, con i padroni di casa che puntano decisamente ai rigori. Per la Nazionale targata Cherchesov sarebbe già un successo. Ma non sanno che la ruolette (russa) li premierà: dagli 11 metri 4 centri su 4 (Smolov, Ignashevich, Golovin e Cheryshev), non c'è bisogno di calciare il quinto.Così il ct Stanislav Cherchesov: «Le emozioni sono semplici: sto pensando solo alla prossima partita, ecco com'è».Mentre Fernando Hierro fa il filosofo: «Siamo venuti qui con ambizione e possiamo comprendere la grande delusione del nostropololo e dei tifosi giunti fino in Russia: c'è una linea sottile tra vincere e perdere. Comunque è colpa mia». Amaro Iniesta, che saluta le Furie Rosse: «Sognavo un finale diverso». Sigh.riproduzione riservata ®