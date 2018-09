Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - L'Under 21 torna al successo dopo la batosta (3-0) rimediata in Slovacchia la scorsa settimana. Per il ct Gigi Di Biagio è il primo successo da quando è rientrato all'ovile dei baby al termine della brevissima esperienza (le due amichevoli di marzo) con la Nazionale maggiore. Alla Sardegna Arena gli azzurrini hanno superato 3-1 l'Albania. Però le grandi emozioni sono tutte in coda. Ovvero le due reti del sorpasso italiano, firmate dal guizzo di Murgia e dal meraviglioso diagonale di Parigini, entrambi entrati da poco, segnate in pienissimo recupero. E pensare che l'Albania aveva pareggiato con Vrioni (azzurrino fino all'Under 18) la rete del vantaggio italiano realizzata al 27' del primo tempo da Dimarco.Da segnalare che il milanista Cutrone è finito ko per una (leggera) distorsione alla caviglia sinistra. L'Italia è tornata a vincere dopo sei mesi. Tuttavia per essere protagonisti all'Europeo in casa del prossimo giugno, c'è ancora molto da lavoprare. Tuttavia Di Biagio incassa il successo: «Le vittorie fanno morale e fanno crescere. Ovviamente bisogna giocare meglio, ma questo lo sappiamo».