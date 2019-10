Marco Zorzo

MILANO - «Io come Pozzo? Mi mancano soltanto una partita vinta e due Mondiali... Pozzo è un mito, inutile parlare di niente». Evviva la sincerità da parte del ct Roberto Mancini. E noi aggiungiamo anche un oro Olimpico, che all'epoca (1936) aveva il sapore di un Mondiale. Puro e limpido, comunque, il Mancio-pensiero alla vigilia del match di qualificazione a Euro 2020 in Liechtenstein sulla possibilità di eguagliare le 9 vittorie di fila conquistate da Pozzo, leader di questa speciale classifica. Che resiste da 81 anni, tra l'altro. Che nemmeno altri ct che hanno vionto il Mondiale, come Enzo Bearzot e Marcello Lippi, sono riusciti ad avvicinare.

L'Italia è già qualificata all'Europeo, tanto per farlo sapere a quei pochi che non lo sanno ancora. E, a proposito di eventuali richieste ai club, Mancini si è mostrato comprensivo. «Capisco che chiedere uno stage non cambierebbe molto a noi. Se potessimo cambiare qualcosa sarebbe quella di finire il campionato prima ma per fare riposare un po' i giocatori, non per averli prima».

Per quanto riguarda la sfida di stasera a Vaduz contro i giovanotti del Liechtenstein, ci sarà un massiccio turn over, ma l'Italia non cambierà totalmente, undici su undici, rispetto alla Grecia. Lo conferma Mancini in conferenza stampa: «Penso di cambiare molti giocatori. Chi gioca? Sirigu, Belotti, Zaniolo, Izzo o Di Lorenzo, Romagnoli dipende da come sta, uno tra Grifo ed El Shaarawy, più Biraghi. Ma non vorrei cambiarli tutti: si danno cose per scontate, ma squadre blasonate in Coppa sono state eliminate da formazioni di C. Cambiare tutti può creare dei problemi».

C'è pure Leonardo Bonucci, capitano degli azzurri, che in questa stagione non ha mai saltato una partita, sia con la Nazionale che con la Juventus..

A proposito, Leo ha superato Del Piero, già entrato nella top ten delle presenze azzurre e in attesa di agganciare Giacinto Facchetti a quota 94 (stasera, se dovesse giocare contro il Liechtenstein, toccherebbe quota 93), Leonardo Bonucci accarezza un altro record: non personale, di squadra. Mai l'Italia si era qualificata con tre giornate di anticipo a una grande manifestazione: «Il nostro percorso di crescita deve continuare già da questa partita».

Pasta di capitano, così conclude Bonucci: «Il gap tra noi e gli avversari più forti si ridurrà, faremo un grande Europeo. I talenti ci sono, ma ci sono anche le regole». Amen.

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

