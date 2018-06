Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Il re è nudo. Ma la meta è ancora lontanissima. E non sa ancora se potrà raggiungerla. Leo Messi ieri ha compiuto 31 anni. Compleanno tristissimo per la Pulce, che rischia di affondare per il terzo Mondiale consecutivo, dopo quelli da non pervenuto in Sudafrica e Brasile. Pesano come macigni il rigore fallito con l'Islanda all'esordio (e mamma Celia ha rivelato che Lionel ha pianto per quell'errore dal dischetto) e una prestazione da desaparecido con la Croazia.L'insostenibile leggerezza di essere Messi: il continuo raffronto con Diego Armando Maradona (e con Cristiano Ronaldo, leader e protagonista assoluto con il suo Portogallo). E come se non bastasse, ecco le accuse di Mario Alberto Kempes, eroe del Mundial 1978, che ha stroncato il povero Leo. La sua indifferenza nel ritiro (ad alta tensione) dell'Argentina agli auguri del ct Sampaoli (sfiduciato della squadra). Ci ha pensato però sua moglie, la bella Antonella Roccuzzo, a rendere un compleanno meno amaro e triste alla Pulce.Al di là della miseria di un punto nelle prime due partite, ci sono pure le diatribe interne allo spogliatoio della Albiceleste: un'autentica polveriera, tutti contro il ct. Una Nazionale ormai in autogestione. E domani sera sfida delicatissima e decisiva contro la Nigeria. Antonella, insieme ai figli Thiago, Mateo e Ciro, ha voluto rendere pubblici gli auguri e l'amore per il marito anche via social, consapevole forse di potergli dare una spinta in più per superare il momento difficile dentro e fuori il campo: «Felice compleanno Amor - ha scritto - ti vogliamo tanto bene!!! Grazie per avermi reso la donna più felice del mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande TESORO. Ti auguro di essere felice oggi e SEMPRE, amore». Il tutto accompagnato con tanti cuoricini. Basterà per scuotere Leo a farlo tornare decisivo e fantastico come lo è stato per tante volte con la maglia del Barcellona?La risposta l'avremo domani sera. Già, perché per Messi (e Argentina) contro la Nigeria è una sfida rischiatutto: dentro o fuori, claro Leo?