MILANO - Il Napoli targato Carlo Ancelotti ha blindato il secondo posto, passando 2-0 nel lunch match a Frosinone. Mertens (19') e Younes (49') hanno firmato la vittoria, con il belga che ha raggiunto Maradona nella classifica dei marcatori partenopei (81 reti). Duro gesto di contestazione degli ultras partenopei nei confronti della squadra. A fine gara, i giocatori azzurri si sono avviati verso il settore ospiti per salutare i tifosi. Callejon che si è tolto la maglia e l'ha lanciata in tribuna per i supporter, ma chi l'ha presa l'ha rilanciata verso lo stesso giocatore. Dal settore si è poi levato un coro «meritiamo di più». Due i pareggi nel pomeriggio, entrambi finiti 1-1. Chievo-Parma, con gli emiliani avanti grazie a Kucka prima del riposo e pari di Meggiorini nella ripresa. Stessa sorte in Spal-Genoa: avanti i ferraresi con Felipe, mentre Lapadula nel secondo tempo evita il ko all'ex ct Prandelli.

