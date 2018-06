Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Il minimo sindacale paga. Soprattutto se a decidere sono Cristiano Ronaldo e Luis Suarez. Portogallo e Uruguay, avanti tutta. Ancora CR7 show: una sua zuccata, in avvio di contesa (4'), decide la sfida con il Marocco. E con la tripletta segnata alla Spagna all'esordio nel girone B, arriva a quattro reti in questo Mondiale. Marocco che forse avrebbe meritato qualcosa di più. Ma se non fai gol, è difficile andare avanti. Morale della favola: Benatia e compagni sono già eliminati. Intendiamoci, la sfida del Luzhniki di Mosca è tutt'altro che esaltante, tanto che il numero 7 dei campioni d'Europa ha qualcosa di ridire al suo ct al termine del primo tempo.Alla fine Fernando Santos se la ride e sul suo capitano talismano ammette: «Cristiano è come un vino di Porto. Sa come affinare la sua capacità e l'età al suo meglio. È in continua evoluzione: conosce se stesso e sa cosa può fare. Quello che fa ora non è quello che ha fatto tre o quattro anni fa, e non quello che farà tra qualche anno».Per CR7 85 gol internazionali: è un nuovo record per un giocatore europeo, con Cristiano Ronaldo che passa una leggenda come l'ungherese Puskas. Ora è secondo nella lista di tutti i marcatori internazionali dietro Ali Daei (109 gol). Con tanto di messaggio social: «Vittoria importante, andiamo avanti per il nostro obiettivo».E poi l'Uruguay, che non è bello da vedere ma che in Suarez trova un Pistolero infallibile (grazie pure all'uscita a farfalloni di Al Owais): a Rostov Arabia Saudita (un po' meglio di quella disastrosa vista all'esordio horror con i padroni di casa) battuta e Celeste qualificata agli ottavi. E si giocherà il primo posto del gruppo A nella sfida in programma lunedì prossimo. Tra l'altro, Suarez ieri festeggiava le 100 presenze con la Nazionale del Maestro Tabarez. Per il Pistolero gol numero 52 con la Ceslete, diventando il primo uruguaiano a segnare in tre diversi Mondiali. Le sue reti sono 6, come quelle di Forlan.Una squadra non certo bella da vedere. Però solida, cinica e pure sprecona in contropiede. Nella ripresa da ricordare gli errori di Carlos Sanchez, imbeccato da Cavani e dello stesso Matador, che si è fatto ipnotizzare dal portiere saudita. Altro aspetto: l'Uruguay non vinceva due partite consecutive da 64 anni, ovvero dal Mondiale di Svizzera 1954. Oscar Tabarez è soddisfatto, ma avverte: «Siamo contenti ma abbiamo ancora molto da lavorare. La qualificazione agli ottavi è importante, ma dovremo preparaci al meglio per la sfida con la Russia di lunedì. In palio il primo posto del girone, che è quello che vogliamo». Auguri, Maestro.riproduzione riservata ®