Marco ZorzoMILANO - Il dubbio è sorto dopo il primo tempo: vuoi vedere che pure il Belgio stecca la prima come hanno fatto Argentina, Germania e Brasile? Già, perché nei primi 45' a Sochi più dei Diavoli Rossi si è visto l'esordiente Panama pimpante e senza timori reverenziali al cospetto di un avversario di livello tecnicamente più notevole. Ma che non era riuscito a graffiare per via di un andamento lento che aveva favorito la Nazionale del Canale dei due Oceani, al debutto, appunto a un Mondiale. Un Belgio quasi indisponente. E Lukaku ne è la dimostrazione più lampante: dopo nemmeno due minuti aveva già litigato.La svolta in avvio di ripresa, grazie alla perla di Mertens: l'attaccante del Napoli infila Penedo al volo di destro a incrociare: 1-0 (47'). E per il Belgio cambia la vita in Russia. Attenzione, però. Panama ha l'occasione della vita per rimettere le cose a posto al 55' con Murillo che si presenta davanti a Courtois, ma si fa ipnotizzare dal portierone belga che si rifugia in angolo.Il seguito della contesa è poca storia: c'è la doppietta di Lukaku, che chiude la pratica. Nel 2-0 sfrutta alla petrfezione l'assist di esterno destro fornito da De Bruyne (69'). Sei più tardi firma il tris belga con un tocco morbido sotto, anticipando l'uscita di Penedo. Per la Nazionale targata Martinez è la partita numero 20 senza sconfitte, a un passo dalla Spagna (21). Per Panama, dopo le lacrime iniziale di orgoglio durante l'inno, c'è la consapevolezza di aver fatto una buona figura per un tempo, e di non aver sbracato nell'ultimo quarto d'ora, evitando la possibile goleada.Questo il Martinez pensiero al termine del match d'esordio: «Sono contento, era esattamente quello che ci aspettavamo, non ci sono gare facili alla Coppa del Mondo, siamo partiti molto bene ma poi siamo diventati frustrati mentre la prima parte si è esaurita, ma sono stato molto contento del modo in cui la squadra ha reagito e l'impegno che tutti hanno dimostrato. Nel secondo tempo abbiamo trovato la nostra forza grazie a una giocata davvero geniale di Mertens. Poi la doppietta di Lukaku ha chiuso la gara. Ma in un Mondiale, devi giocare per 90 minuti. E noi l'abbiamo fatto sino in fondo. Bene così». Amen.riproduzione riservata ®