Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Il Clasico ha certificato che la crisi è proprio... Real. Nella prima sfida senza Messi (infortunato) da una parte e Cristiano Ronaldo dall'altra, il Madrid ne ha presi cinque di gol al Camp Nou. Con il Barcellona che resta in vetta alla Liga a quota 21, ben sette lunghezze sopra i nemici di sempre, che si trovano noni a quota 14. Che sono in crisi nera, che più nera di così non si può: già quattro sconfitte in 10 giornate (altrettante vittorie e due pareggi: un bilancio descisamente negativo). Le ultime notizie dalla Casa Blanca dicono che Lopetegui dopo aver perso la guida delle Furie Rosse a pochi giorni da Mondiale (per aver scelto il Real senza avvisare la Federcalcio spagnola) sta per perdere pure quella delle merengues.In pole position c'è Antonio Conte, nonostante le smentite del suo fratello-procuratore («zero contatti con Real e Milan», aveva detto poche ore fa).Ma in corsa c'è pure Santiago Solari, ex giocatore nell'Inter dal 2005 al 2008. Nel 2016 ha sostituito Zinedine Zidane alla guida del Castilla, la seconda squadra del Real.Oggi Cda decisivo, durante il quale sarà licenziato l'ex ct della Spagna. Conte, tra l'altro, è dato in arrivo: potrebbe già debuttare mercoledì in Coppa del re.Morale dala favola: i campioni di tutto sono nell'orlo del baratro e stanno vivendo una crisi mai vista prima d'ora. E nella sfida di Barcellona si è avuta la conferma più lampante. E pensare che in avvio di contesa c'è il palo di Modric (che sogna sempre di raggiungere Perisic e Brozovic all'Inter). Ma è solo un'effimera illusione. I blaugrana passano con l'ex interista Coutinho (11'). Il raddoppio è su rigore. Che Suarez si procura e trasforma (30'). In avvio di ripresa Marcelo (50') illude i blancos. Poi solo blaugrana: ancora Suarez (per due volte) traccia un vortice nella sfida (75' e 83'). Chiude i conti Vidal (87'). E per Lopetegui è notte fonda. Molto probabilmente l'ultima da allenatore del Real.riproduzione riservata ®