Marco Zorzo MILANO - Ha ragione Roberto Mancini, che dopo il 2-0 di Udine, che

MILANO - Ha ragione Roberto Mancini, che dopo il 2-0 di Udine, che ha (ri)acceso la Febbre del sabato sera del Friuli, sempre caloroso e colmo di gente quando gioca l'Italia, ha ammesso: «Bene, la squadra mi è piaciuta a tratti, ma l'impegno è sempre stato alto. Ora dobbiamo lavorare sodo: la strada è ancora lunga».

Appunto. Strada lunghissima per questa ItalMancini giovanissima che piace, intendiamoci. Ma è ancora troppo sterile lì davanti. Contro la Finalndia (al numero 56 nel ranking Fifa) subito a bersaglio Barella, quindi il predestinato (come ha sottolineato il ct) Kean chiude i conti, dopo che gli azzurri hanno sofferto un pochino i finnici, che non saranno uno squadrone, ma possono creare sempre apprensione, soprattutto a una Nazionale che non è il massimo dell'esperienza, fatta eccezione per la coppia di difensori centrale, ovvero Bonucci-Chiellini. In prima linea bisogna darci dentro. Anzi, buttarla dentro.

L'Italia non è mai stata da goleade. Già, una mancanza di feeling con tante reti agli avversari. Si contano sulle dita di una mano negli ultimi 40 anni: 6-1 alla Finlandia, per le qualificazioni al Mondiale argentino, altro 6-1 a Malta, quindi due 5-0 con Far Oer e Liechtestein.

Domani però a Parma bisogna andare con il pallottoliere e invertire la rotta. A cominciare da Ciro Immobile, perfetto assist man in occasione del 2-0 di Kean alla Finlandia. Ma il bomber laziale deve concretizzare meglio sotto porta. Il suo score in azzurro recita sette gol in 36 presenze con la Nazionale. E poi c'è Quagliarella, tornato a respirare l'aria azzurra dopo 3048 giorni. E non è del tutto escluso che domani a Parma, in Italia-Liechtenstein (che nel ranking Fifa occupa la posizione numero 171) possa scendere in campo in azzurro dal primo minuto a distanza di 3216 giorni dall'ultima volta (Svizzera-Italia 1-1 del 5 giugno 2010). A 36 anni, ecco la ciliegina sulla seconda giovinezza del Quaglia.

Senza dimenticare un certo Bernardeschi, formato strepitoso in Champions contro l'Atletico Madrid l'altra settimana. Da lui ci sia aspetta un definitivo salto di qualità anche con l'Italia. Mancini gli ha affidato la maglia numero 10, non una qualsiasi.

Il ct su di lui scommette: «Federico ha grandi qualità data la sua età, può diventare un giocatore con molti gol all'attivo, quello che ancora gli manca. Ma ha le qualità tecniche per poterlo fare. Inoltre può giocare in più ruoli e questo per gli allenatori è fondamentale, così possiamo usarlo in diverse posizioni».

Nel frattempo continuano i forfait. Dopo quelli di Chiesa e Florenzi, ieri si sono aggiunti El Shaarawy e Piccini, entrambi alle prese con guai muscolari.

