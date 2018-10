Marco Zorzo MILANO - Genova per noi. Cantava nel 1975 Bruno Lauzi. E quel ponte

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Genova per noi. Cantava nel 1975 Bruno Lauzi. E quel ponte crollato tragicamente alla vigilia di Ferragosto è una ferita ancora profonda. Italia-Ucraina, amichevole che si giocherà stasera a Marassi, è iniziata idealmente ieri. Sotto quel maledetto ponte Morandi venuto giù a sconvolgere una città, ma anche l'Italia intera.Le corone di fiori portate dagli azzurri a menoria delle 43 vittime, il minuto di silenzio. Il volto tirato ed emozionato di Mancini (per lui Genova è la seconda casa) e le lacrime, meravigliosamente vere di Andrij Shevchnko, ex bomber del Milan e ct dell'Ucraina, accompagnato da Mauro Tassotti, altra ex colonna rossonera, suo vice da oltre un anno. «È impressionante vedere il ponte da sotto. Anche in tv fa un brutto effetto, ma qui è totalmente diverso. Ora vogliamo regalare un sorriso a questa città».E poi Sheva, commosso pure lui: «Siamo qui per portare la nostra vicinanza e solidarietà al popolo italiano e alla città di Genova per questo terribile incidente».The show must go home: lo spettacolo deve continuare. Stasera, appunto, a Marassi il test degli azzurri con l'Ucraina. E Mancini ordina: «Bisogna cominciare a vincere perché è importante e percgé vincere aiuta a vincere. Non penso di soffrire la sindrome da amichevole, ma l'Ucraina è un'ottima squadra con un allenatore come Shevchenko che conosce il nostro calcio». E sull'Italia di stasera, ecco il Mancio-pensiero: «Non abbiamo alcun problema in attacco, dopo l'infortunio di Zaza abbiamo convocato Lasagna e ci sono varie soluzioni che proveremo in questi 180' che ci attendono. Giocheremo con il tridente, questo è certo, ma non ho ancora scelto per alcuni giocatori. Verratti? Rientra dopo gli infortuni che ha avuto, per me è importante vederlo insieme ad altri giocatori perché è diverso vederlo nel club e averlo tutti i giorni qui in Nazionale. Spero possa dare l'apporto che un giocatore della sua qualità ed esperienza può dare». Speriamo bene.riproduzione riservata ®