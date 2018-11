Marco Zorzo MILANO - «È un pari d'oro. Nel primo tempo abbiamo sofferto

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - «È un pari d'oro. Nel primo tempo abbiamo sofferto troppo». Beh, Mauro Icardi ha pienamente ragione. Sotto la pioggia che cade copiosa sul Meazza stracolmo come non mai (incasso record in Italia: quasi sei milioni), ecco che il capitano nerazzurro toglie le castagne dal fuoco all'Inter. La sua girata vincente al minuto numero 87 consente ai nerazzurri di agganciare il Barcellona, che aveva messo la freccia poco prima grazie al gol di Malcom, appena entrato.E chi pensava a una resa (quasi) incondizionata dei nerazzurri, si deve ricredere. La truppa di Spalletti sale a quota 7 in classifica. E a Londra, nella prossima gara contro il Totteham, ci va con tre punti di vantaggio nei confronti della Pochettino-band.Proprio come nell'anno del Triplete ricordate?): in sofferenza col Barça, orfano ancora di Messi (in tribuna) e brividi felini per gli oltre 73mila cuori nerazzurri palpitanti a San Siro. Handanovic con le sue manone respinge tutto quello che gli arriva.Inter spuntatina, lì davanti. Spalletti agitato sotto la pioggia. Ripresa. Il film non cambia anche se Icardi & C. sembrano un po' più vispi dalle parti di Ter Stegen. Suarez si carica il Barça sulle spalle, Rakitic prova a ispirarlo. Il Pistolero reclama un rigore e la mette pure dentro, ma la palla sul traversone era già uscita.Un penalty lo invoca anche l'Inter e Politano, di crapa, ha pure il palone per fare male ai blaugrana (in un rosa shocking improponibile).Finale per cuori forti, anzi fortissimi. Catalani avanti con Malcom, ronanista mancato in estate, entrato da due minuti, fulmina Handanovic (81'). L'Inter non sbanda e Icardi, nell'unico vero pallone disponibile, la mette dentro in girata: 1-1 preziosissimo.Onesto Luciano Spalletti: «Primo tempo in perenne sofferenza, poi Icardi s'è inventato il pari. Bene così: il Barça è molto più forte di noi, però abbiamo avuto coraggio». Viva la sincerità.riproduzione riservata ®