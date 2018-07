Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Dov'eravamo rimasti? A quel Francia-Croazia 2-1, semifinale del Mondiale 98, decisa dalla doppietta di Thuram, dopo il vantaggio croato firmato da Suker. Anticamera del trionfo parigino dei Bleus (3-0) sul Brasile pochi giorni dopo. Riecco la sfida 20 anni dopo, ma stavolta in palio c'è la Coppa del mondo. Una finale del tutto inedita, la terza per i Bleu, sarà la prima volta per Modric e compagni. Paul Pogba, punzecchiato in conferenza stampa ieri si è difeso ed è passato al contrattacco: «Possono criticarmi, posso sbagliare, devo migliorare ancora e accetto questo tipo di critica. Quello che invece non accetto è che si metta in dubbio il mio amore per il calcio».E sulla sfida finale di domenica, ecco il Polpo-pensiero: «Noi favoriti? Non ha senso pensare a queste cose. La Croazia ha battuto l'Argentina nel girone di qualificazione, mettendola nei guai. E con l'Inghilterra erano in svantaggio e hanno ribaltato la situazione. Ci sono semplicemente due squadre per una coppa. Ma, ripeto, la Francia non è favorita. Come non dimentico le critiche pre-Mondiale sulla nostra capacità di giocare insieme. Non abbiamo ancora vinto niente». Ma poi Pogba corregge il tiro: «Una cosa posso promettere: non finirà come nel 2016...». Chiaro il riferimento alla finale dell'Europeo giocato in casa e perso in finale due anni fa con il Portogallo di Cristiano Ronaldo.Ecco la Croazia secondo Pogba: «Non è solo Modric, ci sono Perisic, Rakitic e altri all'altezza. Insomma, un avversario di primo piano».Sponda Croazia. Consumata la notte di festeggiamenti dopo la vittoria in semifinale con l'Inghilterra, il ct Zlatko Dalic ha voglia di stupire il mondo: «Non ci siamo mai fermati e non intendiamo fermarci domenica, saremo campioni. Dagli ottavi in poi siamo andati sotto per tre volte ma abbiamo sempre rimontato e poi vinto: è successo con Danimarca, Russia e Inghilterra».Mentre il popolo croato ha già proclamato eroe nazionale lo juventino Mario Mandzukic, autore del decisivo 2-1 al 4' del secondo supplementare. L'1-1 l'aveva realizzato l'altro italiano Perisic. A proposito, dal Spagna 82 a oggi sono ben 23 gli interisti che hanno raggiunto la finale del Mondiale. Eccoli nel dettaglio: Bergomi, Marini, Altobelli, Oriali, Bordon più Muller (1982), Rummenigge e Passarella (1986), Brehme, Matthaeus e Klinsmann (1990), Berti (1994), Djorkaeff e Ronaldo (1998) ancora Ronaldo (2002), Materazzi e Vieira (2006), Snejider (2010), Campagnaro, Ricky Alverez e Palacio (2014), Perisic e Brozovic (2018).riproduzione riservata ®