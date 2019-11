Marco Zorzo

MILANO - Destini incrociati, quelli di stasera per Inter e Napoli (entrambe in campo alle 21, dirette su Sky Sport). I nerazzurri aggrappati alla vittoria in quel di Praga contro lo Slavia, per restare agganciati al carrozzone della Champions. Gli azzurri vogliono dmenticare un mese di tensioni, tra multe, ammutinamenti e silenzi stampa. Che per l'Europa che conta non vale. Leggere per credere l'Ancelotti-pensiero, alla vigilia della sfida a Liverpool, che potrebbe certificare il passaggio agli ottavi nel G16 d'Europa: «Non siamo all'ultima spiaggia. Perché in Champions ci siamo guadagnati più chance di qualificazione. Mi auguro che questo possa darci gli stimoli giusti per giocar bene questa sfida che tutti sognano di giocare».

Carlo Ancelotti cerca così di risollevare l'ambiente Napoli che ha appena appreso della mazzata che arriverà dalla società con multe complessive di 2 milioni e mezzo di euro. Ma l'argomento è tabù in conferenza stampa: «Lo stato d'animo è legato alla consapevolezza che non stiamo facendo bene, dobbiamo fare molto di più e prepariamo una gara importante con la massima attenzione e concentrazione per passare e raggiungere il primo obiettivo stagionale. La società sa che deve fare meglio, la squadra lo stesso, l'allenatore anche e siamo tutti coinvolti e vogliamo farlo già da Liverpool. Ma vi assicuro che c'è piena sintonia. Per questo motivo non ho mai pensato di dimettermi. E non esiste un caso-Insigne, questo sia chiaro».

Capitolo Inter. Conte sa che quella di Praga potrebbe rappresentare l'ultima occasione per non perdere il treno Champions: «Sappiamo benissimo l'importanza della gara. Ci sarà da soffrire come hanno sofferto Barça e Dortmund e come è successo a noi all'andata. Ma oggi siamo molto più squadra rispetto alla gara di San Siro. C'è stato tempo per lavorare e per capire che calcio vogliamo fare. Abbiamo bisogno di questo tipo di partite per continuare la nostra crescita». La vittoria è obbligata: «Il risultato è fondamentale, ma il 95% delle volte dipende dalla prestazione. Sarà una sfida aperta. Non abbiamo tante chance di passare il turno, ma dobbiamo alimentarle».

