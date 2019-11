Marco Zorzo

MILANO - Dalla notte fonda di San Siro, due anni fa, con la Svezia, che mandò a casa l'ItalVentura dal Mondiale russo (umiliandola) nel doppio playoff, a quella rinata di Roberto Mancini. Due anni per risorgere, con gli azzurri da 30 e lode. Già, 30 come i punti conquistati dall'Italia nel girone di qualificazione a Euro 2020. Mai nella storia della Nazionale, l'Italia aveva fatto il pieno di vittorie nel girone.

Ma i record con il 9-1 (per il risultato però non lo è: c'è un Italia-Usa 9-0 alle Olimpiadi del 1948) di ieri sera al Barbera di Palermo sono ben otto: 1) unidicesima vittoria consecutiva, 2) undicesima vittoria per un singolo allenatore; 3) lo stesso Mancini ha il primato di Arrigo Sacchi: 13 in 19 gare; 4) vittorie consecutive (10) in un singolo girone eliminatorio per l'Europeo; 5) vittorie in gare consecutive (14) per i gironi eliminatori per l'Europeo (primato assolutio); 6) imbattibilità in gare consecutive (40) valide per i gironi eliminatori per l'Europeo (anche qui primato assoluto); 7) vittorie consecutive (10) in un anno solare (pure qui primato assoluto); 8) en plein con il maggior numero di successi (10) in un anno solare (assoluto pure qui).

Insomma, Grand'Italia, quella targata Roberto Mancini, che impiega 8 minuti per sbloccare la sfida con la (modestissima) Armenia: Immobile di crapa mette dentro dopo lo spiovente di Chiesa. Un minuto più tardi il raddoppio firmato Zaniolo, ispirato da uno scatenato Immobile. Ci sono pure due belle parate di Sirigu in avvio di contesa, poi salvato dalla traversa, sull'unico errore di Bonucci in disimpegno: Karapetian non fortunato.

Poi solo ed esclusivamente Italia. Un tiro al bersaglo che premia Barella (29') per il 3-0. E quattro più tardi il Ciro-bis, con Zaniolo che rende la cortesia al laziale, ispirandolo per il 4-0 (33'). Tutto fin troppo facile per i Macnini-boys.

La ripresa? Un trionfo. Azzurri ancora cinque volte a bersaglio. Ricomincia nuovamente Zaniolo (doppietta anche per il romanista), poi Romagnoli, al secondo centro in Nazionale, Jorginho (su rigore), Orsolini e finalmente Chiesa, dopo i due pali colpiti prima di firmare il 9-1 finale. Ah, c'è gloria anche per l'armeno Babayan, che infila il neo entrato (incolpevole) Meret.

Ecco il ct dei record, sorridente: «Bella serata, vittoria fantastica, con tanti gol. E non è facile segnarne così tanti oggigiorno a livello internazionale! Godiamoci queste 10 vittorie consecutive nel 2019. Sensazione fantastica. Tra le prime 4 nel prossimo Europeo? Beh, mai accontentarsi».

Ecco il raggiante Immobile: «Sono contentissimo me, per i compagni, il mister lo staff e per i tifosi, fantastici pure qui a Palermo Questa Italia? Beh, ce la giochiamo con tutti, senza paura». Gli altri risultati del gruppo J: Grecia-Finlandia 2-1; Liechtenstein-Bosnia 0-3. Classifica: Italia punti 30; Finlandia 18; Grecia 14; Bosnia 13; Armenia 10; Liechtenstein 2.

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

