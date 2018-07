Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Cose dell'altro mondo a Russia 2018? No, di questo continente. Con la conferma di un dato statistico inequivocabile: a parte il Brasile, trionfatore in Svezia nel 1958, nessun'altra Nazionala extra europea è riuscita a conquistare il Mondiale nel Vecchio Continente. E la conferma si è avuta anche quest'anno: saranno delle semifinali anomale. A San Pietroburgo il derby Francia-Belgio. Unico precedente la finale per il terzo posto a Puebla a Messico 1986, con la vittoria dei galletti di Platini sui Diavoli Rossi: 4-2 dopo i supplementari.Quella di domani è una sfida per certi versi intrigante, dove la Francia parte (leggermente) favorita. Deschamps, che è arrivato fin qui senza lo straccio di un gol da parte del suo centravanti Giroud, si affida al nuovo fenomeno transalpino, Mbappé. Anche se nel quarto vinto con l'Uruguay, la stellina del Psg non ha certo brillato. Tanto che il ct francese lo ha stuzzicato: «Kylian può essere orgoglioso di quello che ha fatto finora, ma non certo contento dell'ultima prestazione. Mi auguro di rivederlo determinante come in altre circostanze».Dall'altra parte, ovvero il Belgio, il ct dei Diavoletti rossi Martinez può contare su un gruppo che crede fortemente nei propri mezzi. E poi c'è lo spauracchio (per i francesi) Eden Hazard, il capitano della banda-Martinez: è cresciuto nel Lille, prima di farsi conoscere a livello internazionale con il Chelsea. Quindi il fratellino Thorgan, attaccante del Borussia Mönchengladbach, cresciuto nel Lens. E dopo aver fatto fuori il favorito Brasile di Neymar, contano di concedere il bis pure con la più quotata Francia.Mercoledì a Mosca Croazia-Inghilterra. La prima, regina dei rigori di questo Mondiale (eliminate Danimarca agli ottavi e padroni di casa della Russia ai quarti) è soprattutto Modric-dipendente ma con tanta grinta da vendere. Qualità sì però condita con parecchio (sano) agonismo. Che fa sognare i tifosi croati. Con l'obiettivo di migliorare quel terzo posto conquistato a Francia 1998.Nella sponda opposta ecco l'Inghilterra, che torna in semifinale dopo 28 anni d'assenza. E punta a quel Mondiale (l'unico) conquistato in casa nel 1966. I Leoni bianchi sono tornati a ruggire, affidandosi non solo alle qualità offensive, con un terminale di primo calibro come capitan Kane. Anche nella squadra di Southgate (che doveva essere solo un semplice traghettatore, pescato dall'Under 21: invece si gioca l'accesso della finale al Mondiale) qualità e quantità, con un portiere, Jordan Pickford, che a quelli di una certa età ricorda un certo Gordon Banks, il numero 1 dell'Inghilterra campione del mondo: «A questo punto dobbiamo crederci fino in fondo: siamo pronti a fare la storia».riproduzione riservata ®