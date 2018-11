Marco Zorzo MILANO - Ci vuole la percussione di Politano (entrato pochi minuti

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Ci vuole la percussione di Politano (entrato pochi minuti prima al posto del fischiatissimo Lasagna) al 94' per abbattere il muro statunitense e regalare una vittoria ormai insperata a una manciata di secondi da termine. La baby Italia, quella dei meno famosi e figli di migranti (vedi Grifo) finalmente ha rotto il digiuno in una Genk con tanti connazionali sugli spalti.Contro i boys degli Usa crea una miriade di occasioni, ma mettere quel dannato pallone nalle spalle di Horwath (il migliore dei suoi), niente da fare. Pronti, via: un paio di palloni d'oro sprecati, lì davanti. Prima Bonucci e poi Berardi, con un tiro a giro che fa esaltare le qualità del portiere a stelle e strisce.Morale della favola: il canovaccio della contesa? Chiaro e limpido: l'Italia tiene costantemente in mano le redini del gioco, gli Stati Uniti, che avevano preso tre pere dagli amici inglesi la settimana scorsa, se ne stanno chiusi e pronti a fare male in ripartenza.Tanto fumo ma poco arrosto, anzi quasi nulla. In avvio di ripresa c'è pure il siparietto di un giocane tifoso italiano che entra in campo e va ad abbracciare Bonucci e riceve il cinque da Acerbi. E poi, tranquillamente lascia il terreno di gioco tra gli applausi di tutti, accompagnato dagli steward.Intanto gli azzurri continuano a produrre palle-gol a livello industriale. E Lasagna se ne mangia tre praticamente fatti. Quello più clamoroso, su lancio millimetrico di capitan Bonucci. Dalla parte opposta Sirigu evita la beffa con un colpo di reni sulla zuccata di Zimmermann (64').Poi l'Italia riprende a macinare dalle parti di Horwath. Ci prova pure Grifo, che esalta ancora le doti del portiere Usa. E quano sembra che il sortilegio continui, ecco spuntare Politano: l'interista fa esplodere la gioia azzurra, dentro e fuori il campo. Sorride Rioberto Mancini: «Dispiaceva per i ragazzi, che hanno giocato bene e per i nostri fantastici tifosi, qui in Belgio. Cosa ho pensato? Beh, che lo 0-0 era purtroppo scritto anche stavolta. Invece... Felice perché la squadra ha giconvinto. E vinto».riproduzione riservata ®