MILANO - Chissà, chissà domani: su che cosa metteremo le mani... recita una famosa canzone di Lucio Dalla. Il suo nome è Futura. E stasera il Tombolato (alle 21, diretta tv su Rai Tre e Dazn) di Cittadella sarà colmo di cuori granata. Andata finale playoff di serie B contro il Verona. E da quelle parti, ultimo comune della provincia di Padova (20mila abitanti) prima di entrare in zona Bassano del Grappa. La favola del Citta (così è chiamato dai tifosi) che tra stasera e domenica potrebbe scrivere un capitolo meraviglioso: la promozione in serie A.

Se fosse così, quello di Cittadella serebbe il comune più piccolo d'Italia ad approdare nella massima serie italiana. L'ultimo ostacolo, il Verona. Strapazzato 3-0 nel finale di stagione proprio all'ombra delle Mura medioevali cittadellesi. E domenica al Bentegodi, la squadra di Venturato potrebbe festeggiare nuovamente al Bentegodi, lo stesso stadio che 19 anni fa vide la prima promozione storica in B con Ezio Glerean in panchina, a spese del Brescello.

Cittadella, ovvero lo United d'Italia. Detto di Glerean, il club ha sempre privilegiato le conduzioni tecniche lunghe. Già, perché Rolando Maran, ora al Cagliari, proprio qui ha iniziato la sua storia di allenatore. E poi Flavio Foscarini: 12 stagioni in granata, tra Primavera e prima squadra.

Da quattro anni il condottiero è Roberto Venturato: subito una promozione in B (con record) e poi tre anni consecutivi ai playoff cadetti. Una macchina mic idiale, che ha come terminale tale Gabriele Moncini, approdato alla corte del Cittadella a gennaio: 15 gol in 20 gare. Una forza della natura, lì davanti. Senza dimenticare capitan Manuel Iori, 37 anni e non sentirli affatto.

Costruttore di questo perfetto giocattolo della famiglia Gabrielli, tra i più importanti imprenditori siderurgici d'Italia, il dg Stefano Marchetti, da oltre 10 anni dg dei granata. La creatura creata nel 1973 da Angelo Gabrielli. Cittadella, lassù qualcuno ti ama. Verona permettendo, naturalmente.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

