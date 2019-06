Marco Zorzo

MILANO - C'è voglia di poker. Che significherebbe mettere (quasi) al sicuro la qualificazione a Euro 2020. Roberto Mancini suona la carica agli azzurri, ma con un avvertimento in vista della sfida contro la Bosnia di Dzeko e Pjanic. «Ci sarà qualche cambio, ma non tantissimi. Vediamo chi starà meglio Quello delle scelte è il tasto più dolente, sono tutti giocatori talmente bravi che non è così semplice decidere». Il Mancio preannuncia novità rispetto alla trasferta trionfale di sabato scorso in Grecia. Ma non fa nomi. Preferisce parlare della squadra. «Ci sono dei momenti in cui le cose vanno male, l'Italia che non si è qualificata al Mondiale era forte. Sono momenti che accadono. Credo che, dopo la delusione, ci sia stata una spinta in più, qualcosa di diverso e più bello. L'Italia è sempre stata terra di calciatori bravi, necessitavamo di tempo».

Diciannove gol fino a oggi realizzati con ben 15 marcatori diversi. Mancano proprio i gol degli attaccanti: «È una cosa anomala - osserva il ct - ma mi aspetto che arrivino. Quello che conta per adesso è il gioco di squadra. In Grecia Belotti non ha segnato, ma ha fatto l'assist per il primo gol e altri due assist da cui potevano scaturire altre due reti».

Solo un precedente con la Bosnia, nell'amichevole del 1996 a Sarajevo l'Italia fu battuta 2-1, l'ultima gara sulla panchina della Nazionale per Arrigo Sacchi, sostituito di lì a poco da Cesare Maldini. Però Mancini non si lascia condizionare. «Per natura - spiega - sono sempre rilassato, quando si gioca sempre bisogna studiare. Io sono qui perché mi diverto, mi piace allenare i ragazzi, sono tutti calciatori bravi, di qualità. È un piacere. Certo dobbiamo stare attenti. Basta tornare indietro di qualche giorno, la Turchia non è molto differente dalla Grecia e ha vinto 2-0 contro la Francia. Se non diamo il massimo, a questo livello, il rischio c'è».

E ancora: «Credo che la Bosnia sia una candidata forte per passare il turno, penso che in Finlandia sia stato un episodio. Per questo serve la migliore Italia. Noi dobbiamo continuare a vincere per il ranking, non meritiamo di essere in quella posizione (17° posto, ndr)». Infine, due dati che fanno ben sperare. Il primo riguarda l'ultima sconfitta interna dell'Italia in gare ufficiali, avvenimento che manca da 49 partite (da allora 38 successi e 11 pareggi). A Torino invece gli azzurri sono imbattuti addirittura dal maggio 1955: 14 vittorie e 7 pareggi.

Martedì 11 Giugno 2019

