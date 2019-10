Marco Zorzo

MILANO - Atalanta settebellezze. Proprio così. Dal brutto 5-1 rimediato in Champions dal City di Pep Guardiola, all'eccezionale 7-1 rifilato ieri a Bergamo all'Udinese. E record di reti realizzate nelle prime 9 giornate. Già, con i sette di ieri, fanno 28, migliorando quello della Juve del 2017-18 che di gol dopo nove turni ne aveva fatti 27. E pensare che i friulani erano andati aanti con una zampata di Okaka. Poi seppelliti dalla doppietta di Ilicic, tripletta di Muriel (due su rigore), Pasalic e del baby Traore, a bersaglio proprio nel giorno dell'esordio in A. Gasp si conferma terzo a quota 20, due punti in meno dell'Inter, tra dalla capolista Juve. Insomma, una vera potenza, almeno in Italia.

Il Napoli a Ferrara, invece, sbatte sulla Spal: solo 1-1, al vantaggio di Milik (9') ha risposto Kurtic (18'). Nella ripresa inutile l'assalto partenopeo che prova fino alla fine a vincere e a tornare vicinissimo alle big. Invece, resta a 6 punti dalla capolista.

Altro pareggio pomeridiano a Torino: 1-1 tra granata e Cagliari, in vantaggio al 40' i ragazzi di Maran con Nandez, pari del Toro al 69' con Zaza, imbeccato dal solito Gallo Belotti. Il Cagliari resta quinto e la sorpresa del campionato a 3 punti dalla zona Champions, il Toro perde un'altra occasione per avvicinare le zone di classifica che contano.

Nella gara delle 12,30, torna al successo dopo oltre un mese il Bologna di Mihajlovic: 2-1 alla Samp con le firme dell'inossidabile Palacio e di Bani; nel mezzo il pari momentaneo dell'ex Gabbiadini.

