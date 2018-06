Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Anche la Germania ha la sua Corea. Quella del Nord fu fatale all'Italia a Inghilterra 66 e quella del Sud padrona di casa nel 2002 (col Giappone) fece fuori gli azzurri complice l'arbitro Moreno. Ieri la Corea del Sud ha fatto fuori dal Mondiale i campioni uscenti. I tedeschi se ne tornano a casa, battuti 2-0 dagli asiatici che hanno compiuto un piccolo-grande miracolo. A Kazan le reti di Kim (93') e Son (96'), con Neuer in giro per il campo a raccogliere fiori, confezionano all'ex corazzata di Joachim Löw uno scherzetto che ha del clamoroso. Passano Svezia e Messico, con gli scandinavi nostri usurpatori vittoriosi 3-0 (con gol nella ripresa di Augustinsson al 5', Granqvist al 17' su rigore e auorete di Alvarez al 29'). Mai i tedeschi erano usciti ai gironi di una fase finale. Ma confermano la maledizione dei campioni del Mondo in carica eliminati nella fase iniziale. Era già capitato alla Francia (2002), poi all'Italia (2010) e quattro anno fa alla Spagna, in Brasile.Una Germania inguardabile contro i veloci e determinati coreani, tanto da finire ultima nel gruppo F. Il ct Löw non cerca scuse: «È difficile dire perché siamo stati eliminati. Ma la sola certezza che ho in questo momento è ammettere che il risultato è giusto, la nostra eliminazione dal Mondiale è sacrocanta. La delusione è enorme, ma non meritavamo di passare alla fase successiva. La nostra squadra è mancata nel gioco e nella manovra che solitamente riusciamo a mostrare. Non siamo stati nemmeno dinamici, non avendo costruito opportunità importanti per fare gol. Quindi la nostra eliminazione è più che giusta. È tutta colpa mia». Evviva la sincerità di Löw, il ct più pagato di questo Mondiale (3milioni e 800mila euro), che potrebbe finire qui la sua avventura alla guida della Germania.Il risvolto della medaglia è quella Corea del Sud già eliminata, che che aveva voglia di firmare una grandissima impresa. Il ct Shin ammette: «Come mi sento? Benissimo, ma allo stesso tempo un po' vuoto... Avevo detto che contro la Germania campione del Mondo avevamo solo l'un per cento di possibilità, ma i ragazzi sono stati fantastici, lottando sino alla fine in modo clamoroso. Loro credevano di vincere facile con noi? Beh la risposta l'ha data il campo». Pura verità, caro Shin.riproduzione riservata ®