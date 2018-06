Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Alla terza amichevole dell'era targata ItalMancini, esce un pareggino con l'Olanda, dopo la vittoria (col fiatone) ai danni dell'Arabia Saudita e le tre pere portate a casa da Nizza, sabato scorso, dalla Francia.Allo Stadium, casa della Juve, finisce 1-1. La rete di Zaza, a metà ripresa, illude gli azzurri. Che pochi secondi più tardi restano in 10 per l'espulsione da ultimo uomo di Criscito. E da quel momento è solo sofferenza, con gli orange che premono come dei forsennati, trovando il pareggio con la zuccata di Akè, lasciato solo soletto a due passi da Perin, che in precedenza aveva negato la rete ai giovanotti olandesi. C'è però da dire che nella prima frazione Verdi e Belotti (annullata giustamente la sua rete in apertura di contesa) avevano divorato almeno tre occasioni.Per Roberto Mancini un altro sorriso a metà: «Primo tempo bene, abbiamo creato diverse opportunità. Purtroppo si è pagata cara quell'ingenuità. Siamo rimasti in inferiorità subito dopo il vantaggio. Bisogna essere più scaltri in certe situazioni, ma possiamo solo crescere. La strada è quella giusta».E poi Simone Zaza, secondo gol con la maglia dell'Italia: «Contento e pure un tantino fortunato nell'occasione della mia rete. Avevo un ricordo triste della Nazionale: l'eliminazione ai quarti con il mio rigore fallito (e pure quello di Pellé, ndr) contro la Germania. Ma il futuro è dalla nostra parte. Siamo un bel gruppo, giovane, con tanta voglia di tornare a essere protagonisti. Purtroppo abbiamo tanto tempo per prepararci...».Già, tra nove giorni scatta il Mondiale in Russia, che non vedrà né l'Italia (sigh), né l'Olanda tra le protagoniste. Sarà una lunga (e calda) estate per preparare al meglio la Nation Cup, che prenderà il via a settembre con la prima sfida alla Polonia di Lewandowski. Auguri, Mancini.riproduzione riservata ®