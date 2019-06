Marco Zorzo

MILANO - Alla faccia delle notti magiche (che poi sappiamo tutti com'è purtroppo finita). L'Europeo che Gigi Di Biagio vuole vincere con la sua Under 21, si fa tremendamente in salita. Un Everest da scalare. A Bologna la Polonia, dopo aver battuto all'esordio (3-2) il Belgio, mette ko pure gli azzurrini. Bielik al 40' fa secco un non perfetto Meret, dopo una cretinata di Barella, che ha causato la punizione da dove nasce il gollonzo polacco. È la spietata legge del calcio. Troppi gol mangiati prima di subire la rasoiata non irresistibile del rude difensore della Polonia.

Chiesa un paio di volte, Barella, ma soprattutto Mandragora, che sbaglia una sorta di rigore in movimento. E poi la rete annullata a Orsolini prima del riposo: un millimetrico fuoriogico sentenziato dal Var.

Italia completamente in apnea nella ripresa. Di Biagio gioca subito la carta Kean al posto del (mezzo) infortunato Osrolini.

Grabara dice no a Chiesa (52'), rifugiandosi in angolo. Dentro pure Tonali e nel finale disperato anche Zaniolo (che si fa pure ammonire per una sciocchezza).

Nel mezzo solo il palo sulla fiondata di Pellegrini (75'). E un rigore reclamato da Cutrone.

Ma perforare il muro polacco è impresa praticamente impossibile. Anzi, Meret è costretto a un paio di interventi su altrettanti contropiedi avversari. Europeo decisamente in salita. Sabato la sfida al già eliminato Belgio (i Diavoletti Rossi hanno perso 2-1 con la Spagna). Polonia in festa, che vola a quota sei a punteggio pieno.

Azzurrini amari a fine contesa. Ma dovevano fare una partita completamente diversa, soprattutto nella ripresa. Non c'è stata la rabbia agonistica che l'Italia aveva fatto vedere con la Spagna nel match d'esordio. Così un deluso Di Biagio: «La qualificazione si complica. Siamo delusi. Troppe occasioni sprecate, prima e dopo il loro gol». Sabato la Polonia sfida la Spagna, ma l'Italia non è più padrona del suo destino. Purtroppo.

Giovedì 20 Giugno 2019

