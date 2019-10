Marco Zorzo

MILANO - Ad agitare le acque del campionato ci ha pensato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Che prima ha bacchettato Carlo Ancelotti, per poi riabilitarlo: «Nessun litigio con il tecnico: può restare pure 10 anni se lo desidera». Mica finita, però. Nel mirino di ADL adesso c'è Lorenzo Insigne: «Io lascio vivere. Il problema di Insigne e di Raiola non lo risolve De Laurentiis, ma lo deve risolvere Insigne in primis, che deve capire da grande cosa vuole fare. Ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità a Napoli. Lo capisco, lo proteggo, mi piace, mi sta molto simpatico, però ha sempre sentito scomoda la situazione napoletana, fin dall'epoca di parecchi anni fa. Allora voglio dire che bisogna che lui si tranquillizzi e diventi una persona più serena. Ma è un problema suo, non glielo può risolvere né Raiola, né Ancelotti. È un grandissimo calciatore e può essere più in forma o meno in forma. Se è meno in forma, a giudizio dell'allenatore che non lo utilizza, non può uscirsene Insigne con battute o atteggiamenti quasi di sfida. L'allenatore è un padre di famiglia, ha 60 anni e non ti manda a quel paese perché ha tre volte la tua età. Tribuna? Un'altra stupidaggine da risolvere. I rinnovi di Mertens e Callejon? Se qualcuno pensa alla Cina per fare soldi, vediamo le cose diversamente». Insomma, ADL ne ha per tutti.

