Marco Zorzo

La strada per Qatar 2022 si complica. A Basilea l'Italia campione d'Europa si fa bloccare 0-0 dalla Svizzera. E come giovedì scorso con la Bulgaria, sul cammino degli azzurri un altro portiere fenomenale. Sommer ha detto di no a Berardi nel primo tempo, a Insigne nella ripresa. Ma soprattutto brucia il rigore fallito da Jorgimho al 52', procurato da Berardi, travolto dall'ex milanista Rodriguez.

Il numero uno elvetico ha bloccato sulla sua sinistra la con conclusione dell'italo-brasiliano: saltino e tiro inguardabile, a dire la verità. Morale della favola l'ItalMancini sale a quota 11 negli gruppo C, sette punti per la Svizzera (due gare in meno: potenzialmente a 13), Bulgaria a 5, dopo la vittoria (sofferta) 1-0 sulla Lituania, sempre ieri.

Mercoledì a Reggio Emilia gli azzurri ospitano proprio la Lituania, mentre le Svizzera sarà di scena a Belfast contro l'Irlanda del Nord.

Roberto Mancini fa buon viso al secondo pareggio consecutivo di settembre. «È un momento che la palla non vuole entrare. Troppe occasioni mancate anche oggi come giovedì scorso con la Bulgaria. Sono partire che si potevano vincere con 2-3 gol di scarto, invece abbiamo raccolte le briciole». Diventerà fondamentale la sfida dell'Olimpico a Roma il prossimo 15 novembre. Da non fallire. «Dovremo vincerla a qualsiasi costo - sbotta il ct - Io arrabbiato? No, però è stata un'altra occasione mancata. Inutile negarlo».

Chiusura con capitan Chiellini, che pensa positivo: «Abbiamo giocato ai livelli di due mesi fa a Wembley. Ci è mancato solo il gol. Ma in Quatar ci andremo, tranquilli».

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA