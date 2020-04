Marco Zorzo

La ricetta è molto semplice. Quella di Massimo Mauro, 57 anni, ex di Udinese, Juventus e Napoli, nonché ex politico ed ex commentatore di Sky: prevede una bella dieta, post-coronavirus. «Prima di tutto la salute. Aspettiamo che passi questo maledetto virus e poi bisognerà ripartire, in qualche modo».

Preoccupato, Mauro?

«Beh, sarei un pazzo se non lo fossi, visto che si continua a morire. Una situazione allucinante. Non solo in Italia. Ma ne dobbiamo uscirne».

Il calcio è fermo da un mese e mezzo. Come la vede?

«Era inutile continuare. Forse bisognava fermarsi prima. Ma con il senno di poi è facile dire le cose...».

La corsa scudetto congelata...

«Credo che sia l'ultimo dei problemi. Chi se ne frega dello scudetto, onestamente. Ora bisogna uscire da questo incubo e ripartire con determinate prospettive. Chiare, ma soprattutto logiche».

Cosa intende?

«Semplice, siamo di fronte a una svolta epocale. Che di fatto ha già cambiato la nostra vita nelle ultime settimane. E il calcio, volenti o nolenti, è un'industria importante del nostro Paese. Che dovrà essere inevitabilmente rivista nelle sue componenti».

Scusi Mauro, cosa vuole dire?

«Ci si dovrà dare delle nuove regole. E finalmente mettere in atto quelle riforme sempre sbandierate ma mai messe in pratica da chi si è succeduto nelle alte sfere federali calcistiche».

Un esempio pratico?

«Semplice, tanto per cominciare la serie A a 20 squadre non ha più senso. Meglio scendere a 18. Lo stesso discorso vale anche per la serie B. E tre gironi di serie C sono troppi. Bisogna snellire il sistema, diventato obsoleto e che non può più reggere i costi diventati insopportabili per gran parte delle società».

I dilettanti praticamente sono allo stremo.

«Certo, altro che 30%... Rischiamo di perdere almeno la metà delle società dilettantistiche in Italia».

Anche in serie A c'è chi si trova in difficoltà, vero?

«Credo che il nostro calcio deve darsi una bella regolata, altrimenti rischia il collasso. Insomma, da rivedere l'intero sistema calcistico. E bisogna farlo in fretta. Non basta solo ripartire. Occorre svoltare».

