Marco Zorzo La prima colonna del medagliere finalmente si muove. L'Italia sale

La prima colonna del medagliere finalmente si muove. L'Italia sale a 2 ori, insieme ai 7 argenti e ai 10 bronzi, dopo solo sei giornate di gare olimpiche. Mai così forti nel totale di podi (sesti al mondo e secondi in Europa dietro la Russia senza bandiera e inno), un po' meno nelle vittorie (decimi dietro Francia, Gran Bretagna e Germania). Ma 19 medaglie dopo nemmeno una settimana, in prospettiva, sono da record per l'Italia che in totale nella storia olimpica non ha mai superato il tetto di 36.

REMO ROSA E D'ORO - L'attenzione è tutta per l'oro conquistato dalle ragazze del canottaggio, il due di coppia pesi leggeri, allo sprint, di forza, urlando di gioia e rompendo il tabù di quell'unico oro azzurro che faceva paura. Valentina Rodini da Cremona e Valentina Cesarini da Cittiglio (Varese) confermano che l'Italia delle donne a questi Giochi di Tokyo conta e tanto.

TUTTI CON GREG La notte italiana è passata spingendo Gregorio Paltrinieri in quella fuga d'altri tempi negli 800 sl, che ricordava Francesco Panetta negli anni 80 nei 3000 siepi. Sembrava dover crollare nel finale l'immenso Greg, non al meglio per una assurda mononucleosi presa a giugno. Invece, ha sfiorato l'oro, ripreso solo per 24 centesimi dall'americano Finke. Impresa d'altri tempi.

FIORETTO DI RABBIA Donne che urlano e sono fortissime anche nel fioretto. Bronzo contro gli Usa con Martina Batini, Erica Cipressa, Alice Volpi e Arianna Errigo eccellenti, ma con il rimpianto di aver buttato via la vittoria nella semifinale contro la Francia: +9 a metà gara) poi ko 45-43.

L'ALTRO REMO DI BRONZO Stefano Oppo e Pietro Ruta non sono bravi come le colleghe azzurre, ma quasi. Bronzo nel due di coppia pesi leggeri in una gara dove le prime due posizioni erano impossibili da raggiungere (oro Irlanda, argento Germania), ma tenendo con bravura alle proprie spalle tutte le altre avversarie.

