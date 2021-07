Marco Zorzo

«La notte è piccola per noi, troppo piccolina...», cantavano le gemellone Kessler, icone teutoniche che facevano sognare gli italiani negli Anni 60. E quella vissuta l'altro ieri è stata un'altra notte piacevole. Magica, come quelle vissute (fino alla maledetta semifinale di Napoli) dall'Italia targata Vicini e Totò Schillaci 31 anni fa. Roberto Mancini, condottiero di una Nazionale che ora non si pone più limiti, ci ha preso gusto.

La notte degli azzurri tornati alle prime luci del giorno ieri a Coverciano (accolti da un centinaio di tifosi entusiasti) è stata dolce e di festa, dopo le oltre due ore adrenaliniche vissute a Wembley: Spagna battuta ai rigori (4-2, dopo l'1-1 dei 120' di gioco). Sofferenza allo stato puro. Poi la grande festa dentro il campo e sugli spalti, dove 10.000 cuori italiani hanno pulsato e goduto alla fine all'unisono, dopo il rigore decisivo di Jorginho e la parata di Donnarumma su Morata.

Il resto è storia. L'ItalMancini ha detto 33: come i risultati utili consecutivi. Il mito di Vittorio Pozzo era già stato superato l'altra settimana agli ottavi con l'Austria. E ora il Mancio punta al bersaglio grosso, in programma domenica sera a Wembley, la Coppa Europa, che l'Italia ha vinto solo una volta, nel lontano 1968: «Bisogna completare l'opera. Lo vogliamo fortemente», dice lo stremato ct.

Poi il post del cuore: «Ma che musica maestro». Roberto Mancini dopo la qualificazione alla finale di Euro 2020 e nella notte di Wembley, di ritorno a Coverciano, twitta i complimenti alla squadra citando Raffaella Carrà e la Canzonissima 1970. Il condottiero azzurro sul suo profilo posta il titolo della popolare canzone sulla foto degli azzurri esultanti dopo i rigori con la Spagna, e la maglia di Spinazzola indossata da Insigne come dedica al compagno infortunato.

Ieri niente allenamento per gli eroi di Wembley: solo massaggi, piscina e relax. Quindi, come da tradizione, tutti insieme appassionatamente per la grigliata davanti al maxi schermo a vedere Inghilterra-Danimarca, ovvero l'avversaria di domenica per il titolo continentale.

