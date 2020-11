Marco Zorzo

L'Italia di scorta fa il suo. Intendiamoci, senza grandi sussulti e clamori, ma mette a cuccia l'Estonia senza problemi. D'altronde, il ranking Fifa parla chiaro: azzurri al numero 12, mentre i (modesti) avversari, sono al 104° posto.

Finisce 4-0 al Franchi di Firenze. Due gol per tempo. Due bellissime reti nella prima frazione e due rigori nel finale di contesa. Cinque debuttanti azzurri e una doppietta firmata Vincenzo Grifo per una comodissima vittoria che consente a Chicco Evani una prima morbida sulla panchina dell'Italia, in assenza (e attesa) di Roberto Mancini. Che ha teleguidato questa amichevole contro l'Estonia da casa sua a Roma, ancora prigioniero del Covid.

Dopo un avvio al piccolo trotto, ecco la fucilata meravigliosa e velenosa di Grifo, poco prima del quarto d'ora, che gonfia la rete di Meerits per il giocatore del Friburgo, al primo centro con la maglia azzurra. Raddoppio al 27' grazie a Bernardeschi, che urla la propria gioia (alla Juve momentaccio nero), che la mette dentro con un tiro preciso dalla distanza.

Una gara dai ritmi blandi e dai contenuti tecnici per nulla esaltanti, con un dominio azzurro quasi disarmante al cospetto dell'Estonia.

Ripresa. Solita girandola di sostituzioni. Gagliardini si procura il rigore del 3-0 che trasforma Grifo (75'). Il poker ancora dal dischetto che Orsolini si procura e trasforma. Ecco il commento di Chicco Evani al termine della contesa: «Sapevamo che non potevamo sbagliare, ci sono partite in cui hai tutto da perdere. Abbiamo provato a giocare, non era facile perché lanciavano molto la palla. Qualcosa si è visto, c'è una qualità umana straordinaria in questo gruppo».

E domenica a Reggio Emilia sfida decisiva per la qualificazione alla Final Four di Nations League con la Polonia.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA