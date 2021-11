Marco Zorzo

L'illusione dura un tempo. Poi le speranze azzurre si dissolvono nella fredda notte di Belfast. Qui l'Italia non ha mai vinto. Neppure stavolta: 0-0. Mancini come Ventura 4 anni fa: riecco l'incubo dei playoff per andare al Mondiale in Qatar tra un anno.

La Svizzera ha macinato la Bulgaria a Lucerna: 4-0, tutti gol nella ripresa, più due tolti dal Var, dopo aver comunque dominato pure nella prima frazione. A bersaglio per gli elvetici Okafor (48'), Vargas (57'), Itten (72'), Freuler (91').

Morale della favola l'ItalMancini deve passare per l'incubo degli spareggi a marzo. Venerdì 26 a Zurigo sapremo i nomi dei nostri avversari, che potrebbero essere CR7, Ibra, Ramsey con il suo Galles, o l'Austria, oppure Olanda o Turchia e Russia, Scozia. Insomma, una bella gattona da pelare.

La notte irlandese non regala sussulti. Mica facile scardinare il muro verde. Soprattutto quando gli avversari parcheggiano i pullman davanti alla propria area di rigore. Sissignori, in 10 uomini dietro la linea della palla, mica barzellette.

Eppure all'8' il tiro-cross di Di Lorenzo per poco non buca il portiere avversario che si rifugia in angolo smanacciando il pallone. Irlanda del Nord che aspetta e poi riparte, ma non è mai pericolosa della parti di Gigio Donnarumma. Poco prima della mezz'ora ci prova Insigne, il tiro a giro non potente è bloccato da Peacock-Farrell. E al 37' lo stesso Insigne, imbeccato da Berardi conclude debolmente sul portiere da buonissima posizione.

Ripresa. Ancora peggiore per i campioni d'Europa che non vincono un duello uno contro uno nemmeno pagarlo oro. Amaro Mancini a fine contesa a Belfast: «Purtroppo siamo costretti agli spareggi, ma in Qatar ci andremo e magari vinciamo pure il Mondiale - continua a ripetere - Non era facile qui con l'Irlanda, loro tutti dietro, scardinare una difesa che in casa non ha mai subìto reti. E non dovevamo arrivare in questa situazione. Troppe le occasioni mancate, tra le due gare con la Svizzera e quella a Firenze con la Bulgaria».

