Marco Zorzo

Italia al gran ballo della Final four di Nations League a ottobre 2021 (San Siro e Stadium i teatri) con Francia, Spagna e Belgio: in pratica due semifinali Mondiali. La Nazionale di Mancini chiude al primo posto del gruppo 1 a quota 12 (zero gol subìti in trasferta) e 22 risultati utili consecutivi.

Ancora una prova super dell'Italia contro una Bosnia (2-0, Belotti e Berardi a bersaglio) già retrocessa e decimata tra Covid e infortuni vari (come gli azzurri, tra l'altro). Sembra il prosieguo della sfida con la Polonia (ko in casa ieri 1-2 con l'Olanda). Come a Reggio Emilia, pure a Sarajevo con la Bosnia l'Italia comanda le operazioni fin dai primi minuti.

Pjanic e compagni provano il pressing alto, ma gli azzurri creano fin dall'inizio occasioni in scala industriale. Belotti (7') si divora il vantaggio sullo spiovente di Emerson.

Ancora Belotti vicino al bersaglio, ispirato da Florenzi. Il Gallo si rifà al 22', quando infila Piric al volo, su pennellata fantastica di Insigne. Mica finita qui. L'Italia è un martello pneumatico: Berardi esalta Piric, che si rifugia in angolo. Quindi il tandem Emerson-Belotti non arriva di un soffio sullo spiovente di Barella.

Lavoro pure per Donnarumma, che respinge d'istinto la sola occasione creata dalla Bosnia in tutta la gara, ovvero la conclusione di Prevljak quasi a colpo sicuro, E prima del riposo ancora Insigne da urlo: il suo tiro a giro fa la barba al palo di sinistra.

Ripresa. Sempre Lorenzo Magnifico (Insigne) che pesca Belotti: palla sull'estreno della rete per il Gallo. Poi Acerbi e Locatelli che non la mettono dentro a porta vuota. Quindi il raddoppio made in Sassuolo: Locatelli-Berardi e palla dentro. C'è spazio per la traversa di Bernardeschi prima del trionfo azzurro.

Un emozionato Evani a fine contesa: «Credo che i ragazzi hanno fatto una grande partita. Vittoria dedicata a Mancini (sempre a casa a telecomandare i suoi, ndr) e ai tifosi italiani». Bravo, Chicco.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA