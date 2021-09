Marco Zorzo

In alto i cuori azzurri. L'Italia campione d'Europa torna al successo (facile) dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera. Un pokerissimo alla modestissima Lituania, con il baby attacco atomico: Raspadori e il redivivo (e di nuovo neo-juventino) Kean. Quattro pere nella prima mezz'ora fanno dimenticare i (mezzi) bocconi amari delle prime due uscite settembrine dell'ItalMancini.

A Reggio Emilia festa per gli azzurri. Finisce 5-0, ma l'altro risultato importante arriva da Belfast, dove la Svizzera non va oltre lo 0-0 don l'Irlanda del Nord, sbagliando con Seferovic pure un rigore nella prima frazione. Ora la classifica del gruppo C recita: Italia a quota 14 (e +11 in differenza reti), Svizzera 8 punti (+3), poi Irlanda del Nord e Bulgaria 5, Lituania 0.

Sugli scudi la strana coppia Kean e Raspadori, i ragazzi del 2000. Lo juventino la sblocca, poi l'autorete di Utku, tris firmato dall'attaccante del Sassuolo, e ancora Kean. Tutto fin troppo facile. In avvio di ripresa ecco il primo gol azzurro per Di Lorenzo, che vuole metterla in mezzo e trova invece il gollonzo. Vicino al 6-0 nel finale pure Castrovilli (palo clamoroso). Applausi per tutti, stavolta meritati. I ragazzi di Mancini viaggiano con 37 risultati utili consecutivi: il Qatar è più vicino.

Il ct a fine contesa questa volta è decisamente più rilassato: «Nonostante le pesanti assenze delle ultime ore, i ragazzi hanno giocato bene e soprattutto fatto gol. D'accordo, l'avversario non era di grande valore, ma non è mai semplice metterla dentro. Raspadori e Kean? Buonissime prestazioni, ora dipende da loro...».

Eccoli, dunque i due golden boys azzurri. Il Kean-pensiero: «Era giusto dare tutto per questa maglia. Che è il mio sogno. Ho visto l'Europeo in tv, ma ho fatto il tifo per i miei compagni, che hanno centrato un trionfo meraviglioso». Raspadori gli fa eco: «Giocare e segnare con questa maglia è il sogno di tutti. Io lavoro per migliorare ogni giorno di più». Bene così, ragazzi.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA