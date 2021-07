Marco Zorzo

Il countdown è già scattato. Due giorni alla finalissima che domenica a Wembley designerà la regina delle Nazionali d'Europa. Per l'Italia sarà la quarta finale della sua storia. Una sola vittoria (per il momento), quella ottenuta dagli azzurri di Valcareggi nel 1968 all'Olimpico di Roma, nella ripetizione (all'epoca si usava così) dopo l'1-1 nella prima sfida con la Jugoslavia (che in semifinale eliminò l'Inghiterra campione del Mondo), grazie alle reti di Gigi Riva e del compianto Pietruzzo Anastasi. Poi due delusioni, quella del 2000 a Rotterdam, con il ko (2-1) patito con la Francia al golden-gol.

Quindi il 4-0 rimediato a Kiev nel 2012 al cospetto di una Spagna (campione di tutto) allora stratosferica.

Per gli inglesi si tratta della seconda finale della loro storia, dopo il Mondiale casalingo vinto 55 anni fa (1966). Loro si credono i più forti e sono leggermente favoriti per i bookmakers.

Ma l'ItalMancini, arriva in grande spolvero, con 33 risultati utili consecutivi. E la consapevolezza di giocarsela alla grande pure contro Kane & Company.

Tanto che Marco Verratti, dal quartier generale azzurro di Coverciano, ammette: «Giocare una finale così, contro una grande squadra e in uno stadio come quello, è il sogno di ogni bambino e per noi si avvera. È il merito è anche di Mancini che ci ha ridato l'entusiasmo e ha riportato l'Italia dove deve stare».

Il talento del Psg precisa: «Quando giochi un torneo come questo non ti rendi nemmeno conto di ciò che sta succedendo, tutto passa in fretta, non riesci a restare focalizzato su una partita e a festeggiare il giusto perché c'è un altro match a cui pensare. Ma vedere la gente nelle piazze, ti dà la forza in più per dare l'anima e il cuore in partita».

E sulla squadra di Southgate dice: «L'Inghilterra ha fisico, ha giocatori che anche tecnicamente sono bravi. Hanno meritato questa finale». Ma con una doverosa precisazione: «Ieri (mercoledì, ndr) abbiamo visto tutti insieme la partita (Inghilterra-Danimarca, ndr) e se io fossi stato l'arbitro non avrei fischiato il rigore. Penso sia stato un penalty generoso, ma sono cose che fanno parte del calcio e possono succedere. Quanto a Sterling, è un giocatore fantastico».

Chiusura sull'Italia: «Domenica ce la giochiamo senza paura, consapevoli delle nostre forze. Pure loro dovranno prestare molta attenzione...». A proposito, dopodomani sarà l'11 luglio. Vi dice niente questa data? 11 luglio 1082, Italia Mundial: Cucurrucucú Paloma. Ahia-ia-ia-iai cantava. Chissà...

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA