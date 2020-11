Marco Zorzo

Final four di Nations League a una vittoria, che dopodomani a Serajevo contro la Bosnia l'Italia dovrà centrare, dopo il 2-0 rifilato alla Polonia. Obiettivo decisamente alla portata da questa Nazionale, orfana del ct Mancini (a dirigere da casa ancora da remoto la sua creatura) e con 21 giocatori indisponibili. Azzurri di nuovo al comando del girone a quota 9, davanti all'Olanda (3-1 alla Bosnia) a quota 8 e Polonia che resta a 7.

Un primo tempo nel quale gli azzurri dominano in lungo e in largo. Lo spauracchio Lewandowski? A turno Bastoni e Acerbi lo mettono a cuccia. In pratica il centravanti più forte del mondo (così si dice) non vede un pallone, ma rosica parecchio. Litigando con i nostri due centrali e Turpin gli risparmia pure in rosso dopo una gomitata rifilata all'interista. Dalla parte opposta, ovvero dalle parti di Szczesny, l'Italia è ben altra cosa. Insigne va a bersaglio, ma Belotti ostacola il portiere polacco: l'arbitro annulla. Quindi Belotti spara alto da posizione ottimale, su assist di Insigne. Ma lo stesso attaccante del Torino si procura il rigore (cinturato da Krichowyak) che Jorginho trasforma spiazzando Szczesny.

Ripresa. La Polonia ricomincia aggressiva. Ma è un fuoco di paglia. Gli azzurri riprendono le redini del gioco e mandano a vuoto Lewandowski e compagni. Tant'è che Donnarumma non deve mai compiere alcun intervento. Turpin nega un altro rigore solare che Belotti si era procurato. Prima da segnalare una conclusione pericolosa di Barella, ispirato da Bernardeschi. Poi il neo entrato Berardi sfiora il palo, con un tiro a giro. Lo stesso attaccante del Sassuolo infila Szczesny ispirato da uno strepitoso Insigne, moto perpetuo a tutto campo: 2-0 e Polonia a nanna.

Chicco Evani (due partire e due vittorie in panchina) tra emozione e felicità: «Noi italiani ci esaltiamo e ci uniamo in situazioni del genere. Ora dobbiamo completare l'opera in Bosnia». Dedica speciale di Belotti: «Per il nostro ct e per tutti gli italiani».

E bravo il Gallo. Domenica di gloria anche per l'Under 21 di Nicolato che ha centrato la qualificazione all'Europeo di categoria dopo il 4-0 conquistato in Lussemburgo.

