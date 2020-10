Marco Zorzo

Due partire zero gol. Prima Bosnia-Olanda, quindi Polonia-Italia 0-0. Nations League in agrodolce per Roberto Mancini, che resta comunque in vetta al girone a quota 5, seguito dagli orange e Polonia a 4, chiude la Bosnia con 2 punti. Mercoledì a Bergamo contro l'Olanda si decide parecchio. Il ct azzurro soddisfatto a metà: «Ci è mancato solo il gol. Abbiamo avuto diverse occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo. Peccato, però la squadra ha disputato una buona partita, dimostrando carattere e determinazione. Per noi un'occasione persa». Quindi Mancini fa notare un aspetto non di poco conto: «Non voglio trovare scuse, ma il terreno di gioco non era in perfette condizioni. Però questo non toglie la nostra prestazione, che è stata buona, ripeto».

Sulla stessa falsa riga pure Marco Verratti: «In effetti siamo stati penalizzati dal fondo del terreno un po' disconnesso. Però siamo soddisfatti della nostra prestazione».

La partita di Danzica? Pronti, via. Azzurri che tengono costantemente il pallino del gioco in mano. Fatta eccezione per i primi minuti, quando la Polonia ha pressato con insistenza. Prima fiammata: c'è la zuccata di Pellegrini che termina fuori di poco. Quindi Chiesa si divora un gol bello e fatto a non più di tre metri dalla porta, dopo lo spiovente perfetto di Belotti (unica giocata all'altezza del centravanti del Toro), spara alto. Primo tempo che scivola via senza ulteriori sussulti. Dall'altra parte lo spauracchio Lewandowski praticamente non pervenuto, con Emerson che recuera sul bonber prima del riposo.

Ripresa. Lo spiovente di Chiesa (unico guizzo del neo juventino) è perfetto per Emerson che anticipa il difensore polacco, ma di crapa manda di poco a lato. Poi tanti (troppi) errori tecnici, sia da una parte che dall'altra, con il pallone che rimbalza evidentemente male. Ancora una chance per Emerson, che pescato da Verratti (e mezzo sbilanciato da un avversario) si fa anticipare dal portiere polacco in uscita. Al crepuscolo della contesa per poco Linetty non beffa Donnarumma, con Acerbi che salva e spedisce sull'esterno della rete. Insomma, pari e patta.

