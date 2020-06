Marco Zorzo

Della serie: unica come sei. Ma anche evviva la sincerità. Quella di Roberto Boninsegna (76 anni e non sentirli addosso) tra gli eroi azzurri di Mexico 1970. E quella semifinale, 17 giugno di 50 anni fa, allo stadio Azteca, diventata il simbolo calcistico del Novecento.

Boninsegna, quel 4-3 in semifinale alla Germania, è ancora un'emozione forte?

«Fortissima, però mi viene da ridere».

Scusi, perché?

«Per il semplice fatto che io a quel Mondiale non dovevo esserci. Tra il sottoscritto e l'allora ct Valcareggi non correva buon sangue. Tant'è che nella precedente tournée in Messico, un anno e mezzo prima della Coppa Rimet, non avevo nemmeno giocato un minuto nelle due sfide che l'Italia aveva disputato con la Nazionale messicana. Poi l'infortunio ad Anastasi mi ha aperto inaspettatamente le porte dell'azzurro. Ero a Milano che mi allenavo da solo, quando ho ricevuto la telefonata di convocazione. L'Italia era già in Messico».

Ma della sfida con i tedeschi cosa ricorda?

«Beh, loro erano forti, vicecampioni del mondo uscenti, noi campioni d'Europa. Faccio gol quasi subito, poi lo difendiamo con le unghie e con i denti, finché non becchiamo il pari dopo oltre due minuti di recupero, che per l'epoca erano un'eternità. Ho pensato: è finita...».

Poi quella mezz'ora: più unica che rara?

«Già, cinque gol. Con Burgnich che realizza il 2-2! E Riva fa il 3-2. Nel mezzo la doppietta di un certo Gerd Muller. Fino all'incredibile 3-3...».

Nemmeno il tempo di disperarsi che in un amen Rivera fa il 4-3...

«Sì, lancio di Facchetti per il sottoscritto: vado via sulla sinistra sto per entrare in area e mi viene voglia di tirare, ma il pallone fa uno strano effetto, così decido di metterla dietro. Penso: ci sarà Riva, invece arriva di Rivera, piatto destro perfetto. Una sorta di rigore in movimento: pallone da una parte, Maier, dall'altra».

Albertosi ha detto: più bella che il Mundial spagnolo o di Germania 2006. Boninsegna che dice?

«È stato il nostro capolavoro incompiuto, visto che in finale ci aspettava il Brasile più forte della storia. Ahinoi».

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA