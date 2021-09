Marco Zorzo

Da Scarpa d'Oro a... Scarpone? Beh, magari detta così in modo brutale forse è un tantino esagerato, ma è indubbio che per Immobile ci sia un problema: Ciro sì, Ciro no. Almeno con la maglia della Nazionale. Qualcosa si era pure percepito all'Europeo: ricordate? Per il bomber della Lazio un girone di qualificazione scintillante all'Olimpico: gol e prestazioni con Turchia, Svizzera e Galles.

Ma già dagli ottavi la stella di Ciro (traversa a parte con l'Austria) non era più luccicante. Poi il trionfo azzurro a Wembley ha mitigato le prestazioni non brillanti del nostro centravanti. Capocannonire in A con quattro reti nelle prime due giornate, ma che con la maglia dell'Italia ha clamorosamente fallito: malino con la Bulgaria, malissimo con la Svizzera a Basilea.

Per l'ItalMancini resta aperta la striscia record mondiale di 36 risultati utili consecutivi, ma non sono giorni di rose e fiori. Nel mirino proprio Immobile: «Sembra di essere tornati al tormentone Balotelli», sbotta Mancini. «Non sono preoccupato e neanche lui deve esserlo. In Italia siamo abituati a dover cercare per forza un colpevole: dobbiamo isolarci da questo. A volte la palla non entra, ma magari in Qatar fa otto gol e vinciamo anche il Mondiale».

E con la Nazionale un mix tra buone prestazioni e momenti-no, anche troppo lunghi. Ciro li aveva vissuti già con Ventura alla guida dell'Italia, ora pure con Mancini. E l'affaticamento muscolare patito ieri capita proprio ad hoc (è già rientrato a Roma). Un Immobile apparso stanco e spaesato già a Basilea, quasi fuori dagli schemi di Mancini, Che divide pure i tifosi.

E questa sera a Reggio Emilia (alle 20,45, diretta su Rai Uno) la sfida con la Lituania: la prima delle tre da vincere per approdare a Qatar 2022.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA