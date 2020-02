Marco Zorzo

Cos'hanno in comune Daniel Maldini (18 anni compiuti lo scorso 11 ottobre) e Bobby Adekanye? Il ruolo, entrambi attaccanti. Domenica il figlio d'arte milanista ha debuttato in serie A: quattro minuti, quelli del recupero contro il Verona. Mentre il laziale ha firmato la sua prima rete nella massima divisione all'Olimpico con la Spal.

Daniel nel nome del padre Paolo e del nonno Cesare. Una Dynasty a tinte rossonere, caso unico al mondo. A cominciare da nonno Cesare, al Milan dal 1954 al 1966 (primo italiano ad alzare la Coppa Campioni a Wembley nel 1963) e poi primo collaboratore del paron Rocco, quindi tecnico del Milan, ma pure ct prima dell'Under 21 azzurra (con tre titoli Europei di categoria conquistati), poi della Nazionale maggiore. Quindi papà Paolo, attuale direttore tecnico del Milan. Con i rossoneri in 25 anni di carriera: 647 presenze in A, dal 1984 al 2009, ha vinto proprio tutto con il Diavolo.

Ora la dinastia Maldini prosegue con Daniel, appunto, gettato nella mischia da Stefano Pioli l'altro ieri a San Siro. Ci aveva provato pure il fratello Christian, difensore, 23 anni (ora alla Pro Sesto, al comando del girone B della serie D), ma senza lasciare il segno. Di Daniel ecco il Pioli-pensiero: «È un ragazzo di talento dotato di una buona tecnica bravo con entrambi i piedi. È un giovane di belle speranze. Pensavo fosse il momento giusto per metterlo dentro».

Insomma, l'importanza di essere un Maldini, cognome pesante nella storia del Diavolo. E Daniel lo sa benissimo.

