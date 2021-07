Marco Zorzo

Campioni d'Europa 53 anni dopo. Finalmente. Alla terza finale del nuovo millennio, l'Italia torna sul tetto continentale dopo le delusioni con Francia (2000) e Spagna (2012). Rigorosamente i Mancini-boys, che dopo aver superato le Furie Rosse dal dischetto in semifinale, concedono il bis con i padroni di casa dell'Inghilterra nel tempio del calcio mondiale, ovvero Wembley.

I 120' si erano chiusi sull'1-1. Due i rigori sbagliati dagli azzurri: Belotti e Jorginho (incredibile), a bersaglio Berardi, Bonucci e Bernardeschi. Tre gli errori dei Bianchi: il palo di Rashford e le parate di Gigio (eletto miglior giocatore dell'Europeo) su Sancho e Saka. Lacrime di gioia del Mancio con il suo fratellino Gianluca Vialli.

Poi il ct, emozionato, con un filo di voce ammette: «Siamo stati bravi dopo un avvio difficile e il gol preso dopo 120 secondi. Poi abbiamo dominato nella ripresa e ai supplementari. Vittoria meritata».

Avvio choc degli azzurri, bucati al primo affondo inglese. Kane apre per Trippier sulla destra, palla in mezzo dove Shaw infila Donnarumma sul primo palo (2').

L'Italia fatica a tenere il pressing dei padroni di casa trascinati da un Kane scatenato. Un mezz'ora fatta di sofferenza allo stato puro. Poi la fiammata di Chiesa che sfiora il palo alla sinistra del portiere inglese con una fiondata dai 20 metri.

Tutt'altra musica nella ripresa. S'inizia con una punizione di Insigne dai 20 metri fuori d'un soffio. Ancora Italia pericolosa dalle parti di Pickford, che salva miracolosamente sulla conclusione di Chiesa (62'). La sola conclusione inglese della ripresa è nella zuccata di Stones, con Donnarumma che si rifugia in angolo con la manona (64').

Tre minuti più tardi ecco che gli azzurri risalgono dall'apnea. Il pari è firmato da Bonucci, dopo il palo colpito da Verratti, sugli sviluppi di un angolo. Padroni di casa che sembrano smarriti e il neo entrato Beerardi, imbeccato dal lancio di Bonucci, sfiora il clamoroso sorpasso. E prima del 90' c'è spazio pure per un siparietto di un invasore solitario, inseguito e poi bloccato da quattro steward.

Nei supplementari non succede praticamente nulla, tranne la punizione di Bernardeschi, neutralizzata in due tempi da Pickford (107'). Quindi i rigori: il dischetto sorride agli azzurri. Campioni d'Europa, campioni d'Europa. Kane & Company? Bye bye...

