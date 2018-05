Marco Subiotti

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo spread tra Btp e Bund decennali resta l'osservato speciale degli investitori dopo i picchi di 320 punti - top dal 2012 - raggiunti nella seduta di martedì. Ieri è sceso fino a 247 punti sulla piattaforma Bloomberg, con il rendimento del decennale tricolore attestatosi al 2,83%.Peggiorano invece le condizioni alle quali si finanzia il Tesoro, come emerge dall'andamento dell'asta di Btp a 5 e 10 anni di oggi: gli investitori vogliono di più per esporsi sull'Italia: assegnati titoli per 1,82 miliardi di euro contro un massimo importo previsto di 2,25 miliardi, anche se la domanda ha rivisto i massimi da dicembre con un rapporto di copertura salito a 1,48. Per tradurre in soldoni, basta pensare che solo su questo titolo per un decennio lo Stato dovrà pagare 23 milioni di euro in più di interessi all'anno.Poi in serata arriva un'altra doccia fredda: L'agenzia Moody's ha deciso di mettere sotto osservazione 12 banche italiane a seguito dell'avvio della revisione del rating sovrano dell'Italia in vista di un possibile downgrade. Nella decisione sono coinvolte UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Imi, Cdp, Mediobanca, Bnl, Fca Bank, Credito Emiliano, Credit Agricole-Cariparma, Cassa Centrale Raiffeisen, Invitalia e, infine, la Banca del Mezzogiorno