Marco Subbiotti

ROMA - Sconfitta a sorpresa del Napoli che al San Paolo ha la peggio 1-0 contro il Cagliari, con l'Inter capolista che scappa a +6 sugli azzurri grazie alla vittoria con la Lazio. Una frenata inaspettata degli azzurri che collezionano la seconda sconfitta stagionale decisamente non meritata. I sardi si difendono con ordine ma è anche la sfortuna a fermare la squadra di Ancelotti che nella ripresa crea diverse occasioni e colpisce 2 pali con Mertens. Nel finale, minuto 87' a condannare i partenopei un gol di testa di Castro. Il Napoli resta a 9 punti, gli stessi dei sardi. Il tecnico azzurro a fine gara difende la sua squadra e parla di ko immeritato: «Siamo molto dispiaciuti per una partita ben giocata. Abbiamo creato tanto, abbiamo colpito due pali, siamo amareggiati soprattutto per il risultato». L'allenatore del Napoli è rammaricato - e non potrebbe essere altrimenti - per il ko in casa. «La classifica piange - aggiunge Ancelotti - ma non sono preoccupato». Il rosso a Koulibaly? «È abbastanza paradossale avere visto tutti questi cartellini per noi quando la squadra tosta non eravamo noi». Una chiusura polemica, anche nei confronti dei giornalisti rei di voler trovare per forza colpe nella squadra. «A me il Napoli è piaciuto e non mi iscrivo al partito di chi critica dopo le sconfitte. Io la mia squadra non la critico, anzi. A me è piaciuta, ci è mancato il gol ma, soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto bene. Nella ripresa abbiamo preso il sopravvento nel gioco ma non è bastato».

Colpisce che la squadra di Maran giochi quasi esclusivamente in difesa e affidi le proprie speranze al contropiede, l'arma che in effetti consente al Cagliari di sbancare il San Paolo, quando sembrava che il pareggio senza reti fosse ormai un risultato quasi certo. Un altro Napoli, più brutto, rispetto a quello visto con il Liverpool in Champions.

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA