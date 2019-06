Marco Subbiotti

ROMA - Missione primo posto compiuta. Dopo le vittorie contro Australia e Giamaica, le azzurre perdono di misura 1-0 con il Brasile con un rigore dubbio segnato da Marta ma si qualificano agli ottavi di finale del Mondiale femminile in terra di Francia come prime nel gruppo C per differenza reti. Il ct Milena Bertolini riesce nell'intento grazie ad una gara attenta ma sfortunata contro le brasiliane, con occasioni da gol costruite da entrambe le parti. Il Brasile nonostante il successo chiude al terzo posto e si qualifica agli ottavi. Seconda l'Australia che nell'altra sfida si è imposta 4-1 sulla Giamaica. Nel primo tempo le azzurre controllano e al 29' firmano anche un gol poi annullato: Girelli (foto, a fine gara) stoppa in area dopo la sponda aerea di Galli e realizza un bel gol, ma in posizione di fuorigioco.

A inizio ripresa il Brasile cresce. Andressinha calcia una punizione dal limite e colpisce la parte alta della traversa. La pressione del Brasile si concretizza al 73'. L'arbitro assegna un calcio di rigore: punito l'intervento di Linari su Debinha, molti dubbi sulla chiamata della direttrice di gara. Marta dal dischetto non sbaglia, segna il suo gol numero 17 nei mondiali e Brasile in vantaggio 1-0. L'Italia non si abbatte, le serve perdere con un solo gol di scarto per passare e ci riesce con sicurezza senza soffrire troppo. Una soddisfazione importante chiudere prime in un girone con Brasile e Australia. Ora gli ottavi, martedì 25 giugno alle 18 a Montpellier, contro una delle terze tra Cina, Nigeria e Cile (o Thailandia). Avversarie non impossibili. Il sogno mondiale delle azzurre può continuare.

Mercoledì 19 Giugno 2019

