Vincenzo Santopadre è a un passo dal diventare il coach mondiale dell'anno 2019. Non un premio qualunque, ma il riconoscimento più importante, ideato e voluto dall'ATP. Merito dell'incredibile anno vissuto dal suo allievo Matteo Berrettini, portato nei top ten del mondo (n.8) e al Masters mondiale. Un romano che allena un romano, come era accaduto in passato col top 70 Atp Flavio Cipolla.

Dopo un anno così, cosa può accadere nel 2020?

«E che vuoi che accada? Miglioreremo ancora. Matteo ha davanti una grande carriera e nel 2020 il suo livello di tornei sarà molto più elevato. Potrà accadere di perdere qualche partita in più, certo, ma sarà utile. Lui prende il meglio da tutto, non ci preoccuperemo più di tanto».

Le insidie dell'anno che verrà.

«Non parliamo di insidie, noi siamo curiosi. Tutto rappresenterà l'occasione di migliorarci. Matteo ha appena iniziato a vincere».

Uno staff di 10 professionisti nel team e Santopadre al coordinamento. Difficile?

«Sì, ma il tennis moderno è questo. Anche lo staff insieme a Matteo ha fatto un salto di qualità e ne faremo altri».

Un coach moderno assomiglia sempre di più a un capitano di Coppa Davis. Santopadre guiderà l'Italia nell'Atp Cup in Australia. E dopo? C'è la Davis?

«Io capitano di Coppa Davis? E' un mio sogno, non lo nascondo. Ci sono portato, mi piacerebbe. Diamo tempo al tempo. Ho 48 anni con un top ten mondiale da far crescere ancora, per la Davis che amo c'è tempo. Intanto mi godo l'Italia dell'Atp Cup; sarà un grande evento, mi chiamano da giorni dal consolato italiano a Perth, sarà bello guidare gli azzurri».

Berrettini e Fognini, quindi, a gennaio insieme nell'Atp Cup.

«Matteo sicuro, Fognini dipende da quando nasce il suo secondo figlio. Il terzo uomo sarà Travaglia».

Jannik Sinner pronto a esplodere: un bene o un male per Berrettini?

«Un bene perché toglie un po' di pressione a Matteo e perché lui nelle sfide a distanza si esalta. E' romano ma non rosica, vuole migliorarsi e Sinner può aiutarlo in questo».

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

