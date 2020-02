Marco Lobasso

Una vita passata a inseguire un sogno che è molto più di un sogno e nel tempo è diventato una ragione di vita, di studio, di lavoro. Di tutto. Max Calderan, veneziano di Portogruaro, 52 anni, è diventato il primo uomo ad attraversare a piedi il Deserto perduto, l'innominabile Empty Quarter, un luogo infernale in Arabia Saudita. Sono 1200 km di sabbia, di dune che si spostano continuamente, di caldo asfissiante, di tracce misteriose di meteoriti che hanno scavato profondi e stranissimi crateri, tempeste di sabbia dove sei sempre sospeso tra la vita e la morte: tutto questo Max Calderan lo ha superato in 18 giorni di cammino. Un'impresa che rappresenta una frontiera per l'esplorazione mondiale. Da oggi quel percorso infinito, lontano da ogni barlume di civiltà, che attraversa tutta l'Arabia Saudita per arrivare fino ai confini degli Emirati Arabi sulle mappe sarà chiamato Calderan Line, in onore dell'esploratore italiano.

Il racconto di Max è intenso e da brividi. «Quando alcuni operai della Saudi Aramco, la grande azienda di estrazione petrolifera, mi hanno visto arrivare dal deserto non ci credevano. Non era mai accaduto. Sono diventato per loro un eroe».

Diciotto giorni di traversata, 70 km circa al giorno, 18 ore di cammino e 6 di sonno in una giornata. Quando Calderan è arrivato nel cuore del Deserto perduto, 200 km impossibili, le sue certezze, il suo sapere, la sua preparazione in un attimo sono scomparsi. «E ho pensato di morire, quando una tempesta di sabbia stava per seppellire me e i miei angeli custodi. Come se la natura mi avesse voluto dire che non siamo nulla noi umani al suo confronto. Poi mi ha lasciato vivere, mi ha lasciato passare e sono arrivato alla fine. Meraviglioso».

E il fascino misterioso dei meteoriti che si dice nel Deserto perduto siano testimoni di civiltà aliene? «Ho raccolto pezzetti che penso siano arrivati dallo spazio. C'è tanto di misterioso tra quella immensa distesa di sabbia. E poi le dune che appaiono e scompaiono, alte fino a 300 metri. Le scali, le superi ma non sai più dove sei. Sono stato all'inferno e sono tornato. Ora al centro di questo pazzesco deserto c'è una targa in acciaio posta dall'uomo che testimonia l'impresa. L'ho fatto per il nostro pianeta, per un messaggio di pace e di ambiente. Basta andare contro la natura: perderemo sicuramente». A casa l'aspetta la moglie in dolce attesa. Bentornato tra noi mortali, Figlio del Deserto.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA