Marco Lobasso Succede di tutto e di più, a -5 giorni dalla cerimonia inaugurale

Succede di tutto e di più, a -5 giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Tre positivi al villaggio olimpico di Tokyo che doveva essere il luogo più inviolabile e immacolato del mondo, dove il Covid-19 non sarebbe potuto arrivare, mentre in città continuano le proteste contro i Giochi più criticati e meno amati della storia. E, come se non bastasse, l'Italia perde Matteo Berrettini che per un problema muscolare rinuncia al torneo olimpico, togliendo al tennis azzurro la speranza di un podio storico non impossibile.

I Giochi di Tokyo si trovano ad affrontare così il primo cluster, mentre nel Paese crescono i timori per l'aumento continuo dei contagi. Sono due atleti del Sud Africa i primi positivi, con loro l'allenatore di rugby a 7, Neil Powell che si trova in isolamento a Kagashimo, mentre un terzo atleta positivo risiede fuori dal Villaggio. Il Comitato organizzatore non ha svelato nazionalità e disciplina dei positivi nella bolla ma la Federcalcio sudafricana ha informato che si tratta dei calciatori Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi, in isolamento in stanza. I loro contatti sono stati individuati e già sottoposti a test e dovranno «mangiare in stanza, allenarsi separatamente e utilizzare un mezzo di trasporto separato», ha spiegato il vicedirettore dei Giochi nel Comitato olimpico (Cio), Pierre Ducrey. Per motivi di sicurezza il presidente, Thomas Bach, non prenderà parte alla staffetta della torcia olimpica. Domani e mercoledì assemblea generale del Cio.

Su Instagram le parole di Matteo Berrettini, fresco finalista a Wimbledon sette giorni fa, non lasciano spazio a speranze. Addio ai Giochi giapponesi. «Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di Tokyo. Rappresentare l'Italia é un onore immenso e sono devastato all'idea di non poter giocare le Olimpiadi». Il Coni fa sapere che Berrettini non verrà sostituito, mentre nel golf la rinuncia di Molinari porta il romano Paratore alle Olimpiadi.

