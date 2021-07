Marco Lobasso

Sabato il Sud con Vito Dell'Aquila, ieri il Nord e il Centro: l'Italia c'è eccome. Secondo giorno dei Giochi di Tokyo e altre tre medaglie conquistate che portano il totale del tesoro azzurro a cinque. Certo, tutte di bronzo, ma che valgono tantissimo. Al Nord, nel ciclismo con la piemontese Elisa Longo Borghini e con il sollevatore di pesi Mirko Zanni da Pordenone; al Centro con la romana Odette Giuffrida. E sono tutti bronzi sofferti, voluti, che valgono quasi come un oro. In particolare quello del piccolo sollevatore Zanni (meno di 170 cm), clamorosa e bella sorpresa azzurra nei 67 kg, con il bronzo acciuffato dopo aver sollevato all'ultima occasione 177 kg (322totali, record italiano) riportando un podio azzurro nei pesi dopo 37 anni. E per lui i complimenti di Governo, Coni e, soprattutto del sindaco di Pordenone che lo ha etichettato come il simbolo dello sport pulito.

L'Italia del Nord che conquista medaglie è anche il volto pulito della piemontese Elisa Longo Borghini. La numero 1 italiana aveva già conquistato il bronzo a Rio 2016 ma ieri è stato più bello: in una gara folle che le favorite olandesi avevano buttato via (e con l'oro già aggiudicato all'austriaca Kiesenhofer dopo una lunga fuga), Elisa è partita da sola per acciuffare un bronzo che la ripaga di tutto. Dedicato a chi mi porta nel cuore ha detto romantica l'azzurra.

Più ruspante la romana Odette Giuffrida che dopo l'argento del 2016 pesca il bronzo a Tokyo nei 52 kg. Vince la sfida per il terzo posto con la forza e con la testa sull'ungherese Pupp. E non si accontenta: L'oro me lo prenderò a Parigi nel 2024.

Oggi alle 12.02, intanto, Federica Pellegrini inizia i suoi Giochi con le batterie dei 200 sl. Sono le sue quinte Olimpiadi. Alla Divina non si chiede niente se non di stupire ancora. E pochi minuti dopo, un altro esordio di prestigio, con la romana Simona Quadarella nelle batterie dei 1500 metri.

